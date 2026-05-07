Luiş Fiqu: “Real Madrid” üçün çox pis il oldu”

“Barselona” və “Real Madrid”in keçmiş yarımmüdafiəçisi Luiş Fiqu “Kral klubu”nun mövsümü haqqında danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, “Real Madrid” bu mövsüm heç bir kubok qazana bilməyib və La Liqada sona dörd oyun qalmış “Barselona”dan 11 xal geridədir.

“Real Madrid”in titulsuz qaldığı bir il çox pis ildir.

Çempionlar Liqası “Real Madrid”in DNT-sinin bir hissəsidir. Tarix bu yarışın klub üçün nə demək olduğunu təsdiqləyir. Onlar arasında bir cazibə və qarşılıqlı cazibə var.

Amma məntiqi olaraq, hər mövsüm Çempionlar Liqasını qazanmaq mümkün deyil. Bu məqsədə can atan və çox yaxşı olan digər komandalar da var. Əgər eyni komanda həmişə Çempionlar Liqasını qazansaydı, futbol çox darıxdırıcı olardı”, - Fiqu deyib.

