7 May 2026
Harri Keyn PSJ ilə oyunun hakimliyindən şikayət edib

7 May 2026 19:13
“Bavariya”nın hücumçusu Harri Keyn Çempionlar Liqasının yarımfinalında PSJ ilə oyunda Joao Pedro Pineyronun hakimliyindən narazı qalıb.

İdman.Biz bildirir ki, qarşılaşma 1:1 hesabı ilə bitib.

“Məyus oldum. Bu il qalib gəlməyə çox yaxın idik. Əlbəttə ki, hər titulu qazanmağı xəyal edirdik. Buna nail olmaq üçün kifayət qədər yaxşıyıq. Buna görə də indi bu qədər ağrılıdır.

Düşünürəm ki, oyunu izləyən hər kəs [hakimliklə bağlı] eyni nəticəyə gələcək. Necə ola bilərdi ki, keçən həftə əllə oyun nəzərə alınsın, amma bu həftə (Neveşdə) yox? Mendeş açıq-aydın ikinci sarı vərəqə almalı idi. Hakim nədənsə fikrini dəyişdi. Məhz belədir: iki oyunluq oyunlarda bir az şans lazımdır. Bu kimi kiçik şeylər həlledici rol oynaya bilər”, - Keyn deyib.

İdman.Biz
