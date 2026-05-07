Rays Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur

“Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi Deklan Rays Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu seçilib. Yarışın mətbuat xidməti bu barədə X sosial media səhifəsində məlumat verib.
İdman.Biz bildirir ki, ingilis futbolçu yarımfinalın ikinci oyununda “Atletiko Madrid”ə qarşı bütün oyunu oynayıb və “topçular” 1:0 hesabı ilə qalib gəliblər. Rays qol vura bilməyib.
Səsvermədə “Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi PSJ-nin müdafiəçisi Vilyan Paçodan üstün olub. Ekvadorlu yarımfinalda “Bavariya”ya qarşı (1:1) bütün oyunu oynayıb. PSJ oyunçusu qol vura bilməyib.
Turnirin finalı Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da keçiriləcək. Yarışın həlledici oyunu 30 may 2026-cı ildə olacaq.