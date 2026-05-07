Valverdeylə Tçuameninin davasının detalları məlum olub

Fransanın RMC Sport portalı “Real Madrid”in yarımmüdafiəçiləri Federiko Valverde və Orelyen Tçuameni arasında baş verən davanın təfərrüatlarını açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, dava nəticəsində uruqvaylı futbolçu huşunu itirib.
Çərşənbə, 6 may tarixində məşq zamanı Çouameni Valverdeyə sərt zərbələr endirib. Fransız futbolçu bunu qəsdən etmədiyini israr edib, lakin uruqvaylı üzr istəməkdən imtina edib. Federiko Aureliendən qisas almaq istəyib və ona sərt zərbələr endirib.
Dünənki məşqdən sonra oyunçular arasında fiziki təmasa çevrilməyən söz mübahisəsi baş verib.
Bu gün, 7 may tarixində məşqin əvvəlində Valverde Çouameni ilə əl sıxmaqdan imtina edib. Daha sonra komanda kapitanı fransız yarımmüdafiəçiyə "çox sərt" zərbə endirib.
“Real Madrid”in baş məşqçisi Alvaro Arbeloa vəziyyəti onları eyni komandada oynadaraq həll etməyə çalışıb.
Arbeloanın fikri işə yaramayıb və oyunçular toqquşmağa davam ediblər. Məşqdən sonra Valverde və Tçuameni soyunma otağında ciddi dava ediblər və digər oyunçular davaya müdaxilə etməyə çalışıblar.
Valverde başından aldığı xəsarətlə yerə yıxılıb və huşunu itirib.
Uruqvaylı oyunçu xəstəxanaya aparılıb. Onu Arbeloa müşayiət edib.
“Real Madrid” hər iki oyunçunu cəzalandırmaq qərarına gəlib.