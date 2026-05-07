7 May 2026
AZ

Kvaratsxeliya, Dembele və Saka Çempionlar Liqasının həftənin komandasında

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 May 2026 20:45
99
Kvaratsxeliya, Dembele və Saka Çempionlar Liqasının həftənin komandasında

Rəsmi Çempionlar Liqası hesabında bu həftənin yarışının ən yaxşı oyunçularından ibarət simvolik komanda dərc edilib.

İdman.Biz bildirir ki, komandanın qapıçısı “Arsenal”dan David Rayadır.

Müdafiəçilər: Vilyan Paço (PSJ), Uilyam Saliba (Arsenal), Mark Pubill (Atletiko Madrid).

Yarımmüdafiəçilər: Coşua Kimmix (Bavariya), Deklan Rays (Arsenal), Dezire Due (PSJ), Xviça Kvaratsxeliya (PSJ).

Hücumçular: Luis Dias (Bavariya), Usman Dembele (PSJ), Bukayo Saka (Arsenal).

Builki yarışın finalı Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da keçiriləcək. Yarışın həlledici oyunu 30 may 2026-cı ildə keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Valverdeylə Tçuameninin davasının detalları məlum olub
20:11
Dünya futbolu

Valverdeylə Tçuameninin davasının detalları məlum olub

Uruqvaylı oyunçu xəstəxanaya aparılıb
Rays Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur
19:55
Dünya futbolu

Rays Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur

“Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi PSJ-nin müdafiəçisi Vilyan Paçodan üstün olub
Luiş Fiqu: “Real Madrid” üçün çox pis il oldu”
19:40
Dünya futbolu

Luiş Fiqu: “Real Madrid” üçün çox pis il oldu”

“Real Madrid” bu mövsüm heç bir kubok qazana bilməyib
Harri Keyn PSJ ilə oyunun hakimliyindən şikayət edib
19:13
Dünya futbolu

Harri Keyn PSJ ilə oyunun hakimliyindən şikayət edib

Forvard Joao Pedro Pineyrodan narazı qalıb
“Real”da yeni gərginlik: futbolçular məşqdə dalaşıblar
18:13
Futbol

“Real”da yeni gərginlik: futbolçular məşqdə dalaşıblar

Valverde və Tçuameninin mübahisəsi komanda daxilində ab-havanı yenidən gündəmə gətirib
Messi və Ronaldu “Instagram” təmizliyinin qurbanı oldu - FOTO
16:31
Futbol

Messi və Ronaldu “Instagram” təmizliyinin qurbanı oldu - FOTO

Ulduz futbolçuların milyonlarla abunəçi itirdiyi bildirilir

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib