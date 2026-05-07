Kvaratsxeliya, Dembele və Saka Çempionlar Liqasının həftənin komandasında

Rəsmi Çempionlar Liqası hesabında bu həftənin yarışının ən yaxşı oyunçularından ibarət simvolik komanda dərc edilib.
İdman.Biz bildirir ki, komandanın qapıçısı “Arsenal”dan David Rayadır.
Müdafiəçilər: Vilyan Paço (PSJ), Uilyam Saliba (Arsenal), Mark Pubill (Atletiko Madrid).
Yarımmüdafiəçilər: Coşua Kimmix (Bavariya), Deklan Rays (Arsenal), Dezire Due (PSJ), Xviça Kvaratsxeliya (PSJ).
Hücumçular: Luis Dias (Bavariya), Usman Dembele (PSJ), Bukayo Saka (Arsenal).
Builki yarışın finalı Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da keçiriləcək. Yarışın həlledici oyunu 30 may 2026-cı ildə keçiriləcək.