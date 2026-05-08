Unai Emeri baş məşqçi kimi rekordunu təzələyib

“Aston Villa”nın çalışdırıcısı Unai Emeri altıncı dəfə klubunu Avropa Liqasının finalına çıxarıb.
İdman.Biz bildirir ki, buliki yarışın yarımfinalında “Aston Villa” “Nottingem Forest”dən üstün olub – 0:1, 4:0.
Baş məşqçi kimi Emeri dörd dəfə UEFA Avropa Liqasını (UEFA Kuboku da daxil olmaqla) qazanıb.
O, bu yarışda ən çox qələbə qazanan məşqçidir: üç dəfə “Sevilya” (2014, 2015, 2016), bir dəfə “Vilyarreal”la (2021).
Emeri həmçinin 2019-cu ildə “Arsenal”ı turnirin finalına çıxarıb, lakin orada komandası “Çelsi”yə məğlub olub – 1:4. Həmin oyun Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilib.