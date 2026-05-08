8 May 2026
AZ

“Goal” “Qızıl top”a namizəd olan 20 futbolçunun adını açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 May 2026 04:09
272
“Goal” “Qızıl top”a namizəd olan 20 futbolçunun adını açıqlayıb

Goal, UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinal oyunlarından sonra 2026-cı il üçün “Qızıl top” namizədlərinin siyahısını yeniləyib.

İdman.Biz nəşrə istinadən bildirir ki, “Bavariya”nın hücumçusu Harri Keyn futbolun ən yüksək fərdi mükafatını qazanmağa namizəddir.

“Barselona” və İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamal ikinci yerdədir. PSJ-nin hücumçusu Usman Dembele isə üçüncüdür.

Goal-ın “Qızıl top” mükafatına namizəd olan 20 oyunçusu (may 2026):

1. Harri Keyn (“Bavariya”, İngiltərə).
2. Lamin Yamal (“Barselona”, İspaniya).
3. Usman Dembele (PSJ, Fransa).
4. Deklan Rays (“Arsenal”, İngiltərə).
5. Maykl Olise (“Bavariya”, Fransa).
6. Kilian Mbappe (“Real Madrid”, Fransa).
7. Xviça Kvaratsxeliya (PSJ, Gürcüstan).
8. Erlinq Holand (“Mançester Siti”, Norveç).
9. Vitinya (PSJ, Portuqaliya).
10. Luis Dias (“Bavariya”, Kolumbiya).
11. Qabriel Maqalyaes (“Arsenal”, Braziliya).
12. Lionel Messi (“İnter Mayami”, Argentina).
13. Kriştianu Ronaldu (“Əl-Nəsr”, Portuqaliya).
14. Bruno Fernandeş (“Mançester Yunayted”, Portuqaliya).
15. Rafinya (“Barselona”, Braziliya).
16. Vinisius Junior (“Real Madrid”, Braziliya).
17. Bukayo Saka (“Arsenal”, İngiltərə).
18. Lautaro Martinez (“İnter”, Argentina).
19. Pedri (“Barselona”, İspaniya).
20. Xulian Alvares (“Atletiko Madrid”, Argentina).

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Valverde kəllə-beyin travması alıb - RƏSMİ AÇIQLAMA
03:17
Dünya futbolu

Valverde kəllə-beyin travması alıb - RƏSMİ AÇIQLAMA

Valverde mayın 10-da “Barselona” ilə La Liqanın 35-ci tur matçını buraxacaq
İspaniyadan 5 klub Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində iştirak edəcək
01:48
Dünya futbolu

İspaniyadan 5 klub Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində iştirak edəcək

Əlavə yeri İspaniyaya “Rayo Valyekano” qazandırıb
Avropanın hər üç əsas klub titulu İngiltərəyə gedə bilər
01:37
Dünya futbolu

Avropanın hər üç əsas klub titulu İngiltərəyə gedə bilər

İngiltərə klubları hər üç finala adlarını yazdırmağı bacarıblar
Unai Emeri baş məşqçi kimi rekordunu təzələyib
01:25
Dünya futbolu

Unai Emeri baş məşqçi kimi rekordunu təzələyib

Baş məşqçi kimi Emeri dörd dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
UEFA Avropa Liqası: “Aston Villa” darmadağınla adını finala yazdırdı
01:14
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Aston Villa” darmadağınla adını finala yazdırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Final oyunu mayın 20-də İstanbulda təşkil olunacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar
01:03
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şaxtyor Donetsk” ikinci oyunda da “Kristal Palas”a məğlub olub

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 May 17:49
Futbol

“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” ən yaxşı halda çempionatda 11-ci yerə yüksələ bilər