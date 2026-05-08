8 May 2026
Valverde medianın “dalaşıblar” yazılarına aydınlıq gətirdi

8 May 2026 09:56
İspaniyanın “Real Madrid” futbol klubunun yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde komanda yoldaşı Orelyen Tçuameni ilə yaşadığı insidentdən sonra açıqlama yayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, uruqvaylı futbolçu hadisənin dava kimi təqdim olunmasına etiraz edib.

“Dünən məşq zamanı komanda yoldaşımla insident yaşadım. Yarışların yorğunluğu və məyusluq hər şeyin şişirdilmiş görünməsinə səbəb oldu. Normal paltardəyişmə otağında belə şeylər baş verə bilər və adətən, komandanın daxilində həll olunur, ictimaiyyətə açıqlanmır. Aydındır ki, burada kimsə şayiələr yayır və titulsuz mövsümdə “Real Madrid” hər zaman diqqət mərkəzində olduğu üçün hər şey nəzarətdən çıxır”, - deyə Valverde bildirib.

Yarımmüdafiəçi etiraf edib ki, aralarında anlaşılmazlıq yaranıb:

“Mübahisə zamanı təsadüfən masaya dəydim, bu da alnımda kiçik cızıq yaratdı və adi müayinə üçün xəstəxanaya getməli oldum. Komanda yoldaşım məni vurmayıb, mən də onu vurmamışam. Başa düşürəm, bizim əlbəyaxa olduğumuza və ya bunun qəsdən baş verdiyinə inanmağınız daha asandır, amma belə olmayıb”.

Valverde hadisədən təəssüfləndiyini və bu vəziyyətin ona ağrı verdiyini bildirib:

“Real Madrid” həyatımın ən vacib şeylərindən biridir və mən buna laqeyd qala bilmərəm. Nəticədə o qədər şey yığıldı ki, bu, mənim imicimə zərbə vuran və şübhələrə yer açan mənasız mübahisəyə çevrildi.

Şübhə etmirəm ki, meydandan kənardakı istənilən fikir ayrılıqlarımız meydanda yox olur və bunu stadionun içində qorumaq lazım gəlsə, birinci mən olacağam. Mövsümün sonuna qədər açıqlama vermək niyyətində deyildim. Bizi Çempionlar Liqasından kənarlaşdırdılar və mən qəzəbimi, incikliyimi özümdə saxlayırdım.

Tibbi qərarlar səbəbindən növbəti oyunda iştirak etməyimə imkan verməyən bu vəziyyətdən ən çox kədərlənən və əziyyət çəkən şəxs mənəm. Klubun və komanda yoldaşlarımın zəruri hesab edəcəkləri istənilən qərarda əməkdaşlıq etmək üçün onların sərəncamındayam”.

