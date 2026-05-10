10 May 2026
10 May 2026 09:16
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Karvan-Yevlax”ı qəbul edəcək

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 31-ci turu çərçivəsində iki oyun keçiriləcək. İlk oyunda Tovuz şəhər stadionunda “Turan Tovuz” “Karvan-Yevlax”ı qəbul edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunun start fiti saat 17:00-da çalınacaq.

“Turan Tovuz” hazırda turnir cədvəlində 56 xalla üçüncü pillədə yer alıb. 14 xala malik “Karvan-Yevlax” isə sonuncudur.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 31-ci tur
10 may (bazar)
17:00. “Turan Tovuz” - “Karvan-Yevlax”
Hakimlər: Əkbər Əhmədov, Akif Əmirəli, Zeynal Zeynalov, Niyaz Əhmədov
VAR: Elçin Məsiyev
AVAR: Namiq Hüseynov
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev
Tovuz şəhər stadionu

