10 may tarixinə futbol afişası: “El-Klasiko” günü

Bu gün Avropanın TOP-5 liqalarında bir sıra maraqlı qarşılaşmalar keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün ən çox diqqət çəkən matçlarından biri İspaniyanın La Liqasında baş tutacaq “Barselona” – “Real Madrid” görüşü olacaq. İngiltərə Premyerliqasında isə dörd oyun nəzərdə tutulub. Əsas diqqət “Vest Hem” – “Arsenal” oyununda olacaq. "Arsenal" liderlik mövqeyini möhkəmləndirmək, “Vest Hem” isə autsayderlər qrupundan çıxmaq üçün oynayacaq.
Bu gün keçiriləcək oyunların siyahısını və Bakı vaxtı ilə başlama saatlarını təqdim edirik:
İngiltərə Premyerliqası
17:00. “Bernli” - “Aston Villa”
17:00. “Kristal Palas” - “Everton”
17:00. “Nottingem Forest” - “Nyukasl”
19:30. “Vest Hem” - “Arsenal”
İspaniya La Liqası
16:00. “Malyorka” - “Vilyarreal”
18:15. “Atletik Bilbao” - “Valensiya”
20:30. “Real Ovyedo” - “Xetafe”
23:00. “Barselona” - “Real Madrid”
İtaliya Seriya A
14:30. “Verona” - “Komo”
17:00. “Kremoneze” - “Piza”
17:00. “Fiorentina” - “Cenoa”
20:00. “Parma” - “Roma”
22:45. “Milan” - “Atalanta”
Almaniya Bundesliqası
17:30. “Hamburq” - “Frayburq”
19:30. “Köln” - “Haydenhaym”
21:30. “Maynz” - “Union Berlin”
Fransa Liqa 1
23:00. “Anje” - “Strasbur”
23:00. “Oser” - “Nitsa”
23:00. “Havr” - “Marsel”
23:00. “Mets” - “Loryan”
23:00. “Monako” - “Lill”
23:00. PSJ - “Brest”
23:00. “Renn” - “Paris”
23:00. “Tuluza” - “Lion”