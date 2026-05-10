“Liverpul” Alissonun yerinə üç namizədi nəzərdən keçirir

“Liverpul” braziliyalı futbolçunun gələn yay “Yuventus”a keçəcəyi təqdirdə, əsas qapıçı Alisson Bekkerin yerinə üç namizədi nəzərdən keçirir.
İdman.Biz bu barədə TuttoJuve-yə istinadən bildirir.
Nəşrin məlumatına görə, “Liverpul”un hazırkı qapıçısı Giorgi Mamardaşvili “qırmızılar”ın ilk seçimi olaraq qalır. Gürcü qapıçı bu mövsüm klubun heyətində bütün yarışlarda 19 oyun keçirib. Mamardaşvilidən başqa, “Liverpul” PSJ-dən Lukas Şevalye və "Aston Villa"dan Emiliano Martinezi izləyir.
Bu mövsüm 33 yaşlı Alisson Bekker klub səviyyəsində bütün yarışlarda 34 oyun keçirib və 36 qol buraxıb. Braziliyalı futbolçu 13 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. Onun “Liverpul”la hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilə qədərdir.