10 May 2026
AZ

İran DÇ-2026-ya ev sahibliyi edəcək ölkələrə bir sıra şərtlər irəli sürüb

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 May 2026 02:14
94
İran DÇ-2026-ya ev sahibliyi edəcək ölkələrə bir sıra şərtlər irəli sürüb

İran Futbol Federasiyasının prezidenti Mehdi Tac bildirib ki, Tehran 2026-cı il dünya çempionatına ev sahibliyi edən ölkələrə milli komandanın tədbirdə iştirakını təmin etmək üçün bir sıra şərtlər irəli sürüb və zəmanət tələb edib.

İdman.Biz bildirir ki, bu şərtlərə viza verilməsi, işçilərə hörmətlə yanaşma, İran bayrağı və dövlət himni daxildir. Tehran həmçinin hava limanlarında, otellərdə və komandanın oynayacağı stadionlara aparan yollarda yüksək səviyyədə təhlükəsizlik tələb edir.

“Biz turnirdə iştirak edəcəyik, amma inanclarımızdan, mədəniyyətimizdən və baxışlarımızdan imtina etməyəcəyik. Bütün oyunçular və məşqçi heyəti üzvləri, xüsusən də İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunda hərbi xidmətini başa vuranlar, heç bir problem olmadan viza almalıdırlar”, - deyə “Le Parisien” qəzeti Tacdan sitat gətirib.

ABŞ dövlət katibi Marko Rubio iranlı futbolçuların isti qarşılanacağına əminlik verib, lakin xəbərdarlıq edib ki, ABŞ İran nümayəndə heyətinin İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (İİKK) ilə əlaqəsi olan bəzi üzvlərinin ölkəyə girişinə icazə verə bilməz.

İran milli komandası 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə qazanıb və Belçika, Misir və Yeni Zelandiya ilə qarşılaşacağı G qrupunda yer alıb. Komandanın hər üç oyununun ABŞ-da keçirilməsi planlaşdırılır.

2026-cı il dünya çempionatı gələn yay üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Argentina hazırkı dünya çempionudur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dieqo Simeone “Atletiko”nun “Selta”ya məğlubiyyətinə şərh verib
01:46
Dünya futbolu

Dieqo Simeone “Atletiko”nun “Selta”ya məğlubiyyətinə şərh verib

“Atletiko Madrid”in 63 xalı var və turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Qvardiola “Siti”nin “Brentford”u necə məğlub etdiyini izah edib
01:27
Dünya futbolu

Qvardiola “Siti”nin “Brentford”u necə məğlub etdiyini izah edib

Matç 3:0 hesabı ilə yekunlaşıb
“Real Sosyedad” “Betis”lə oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb
01:05
Dünya futbolu

“Real Sosyedad” “Betis”lə oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Real Sosyedad” 44 xalla səkkizinci yerdədir
“Yuventus” “Leççe”ni məğlub edərək turnir cədvəlində “Milan”ı keçib
00:43
Dünya futbolu

“Yuventus” “Leççe”ni məğlub edərək turnir cədvəlində “Milan”ı keçib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Rossoneri”nin ehtiyatda bir oyunu da var
“Bornmut” Premyer Liqada 16 oyundur ki, məğlub olmur
00:22
Dünya futbolu

“Bornmut” Premyer Liqada 16 oyundur ki, məğlub olmur

“Bornmut” Premyer Liqanın turnir cədvəlində altıncı yerdədir
Holand Premyer Liqada son dörd oyunda qol vurub
9 May 23:36
Dünya futbolu

Holand Premyer Liqada son dörd oyunda qol vurub

“Siti”nin hücumçusu bu mövsüm bütün turnirlərdə 49 oyunda 36 qol vurub

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı
9 May 18:54
Futbol

“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar
8 May 01:03
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şaxtyor Donetsk” ikinci oyunda da “Kristal Palas”a məğlub olub