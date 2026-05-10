10 May 2026
Dieqo Simeone “Atletiko”nun “Selta”ya məğlubiyyətinə şərh verib

10 May 2026 01:46
“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi Dieqo Simeone İspaniya La Liqasının 35-ci turunda komandasının “Selta Viqo”ya məğlubiyyətini şərh edib.

İdman.Biz bildirir ki, oyun 1:0 hesabı ilə başa çatıb.

“Biz “vəziyyəti qəbul etmək” konsepsiyasına qayıtdıq. Hazırkı vəziyyət açıq-aydın əlverişsizdir, çünki üç şansımız var idi və heç birini qola çevirə bilmədik. Onlarda Borxa [İqlesias] var idi, o, sonda böyük bacarıq və təmkin nümayiş etdirdi. Oğlanlar əllərindən gələni etdilər, məsələ bu qədər.

Meydançaya çıxanda heç vaxt uduzmaq istəmirsən. Daha effektiv olsaydıq, qalib gələ bilərdik. Çempionatın əvvəlində necə bir fəlakət olduğunu xatırlayırsız? Sonra Çempionlar Liqasında, Kubokda yarışdıq... Təkrar edirəm, hər şey komanda idarəetməsi ilə bağlıdır, çünki oyunçular inanılmaz səy göstərirlər və indi mövcud olan istənilən rəqiblə rəqabət aparmalıyıq”, - deyə “Marca” Simeonenin sözlərini sitat gətirir.

35 La Liqa oyunundan sonra “Atletiko Madrid”in 63 xalı var və turnir cədvəlində dördüncü yerdədir. “Selta Viqo” altıncı yerdədir. Komandanın 50 xalı var.

