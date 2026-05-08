8 May 2026
Üç cüdoçumuz “Böyük Dəbilqə” turnirinin 1/8 finalında - YENİLƏNİR + FOTO

8 May 2026 11:11
Azərbaycanın cüdoçusu Şəfəq Həmidova (48 kq) Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirinə qələbə ilə start verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, təmsilçimiz 1/16 final mərhələsində ispaniyalı Aytana Dias Hernandesin hansoku-make alması nəticəsində qalib elan olunub.

Bu nəticə ilə Şəfəq Həmidova 1/8 final mərhələsinə yüksəlib.

Xatırladaq ki, daha əvvəl Turan Bayramov (66 kq) və Rəşad Yelkiyev (66 kq) də 1/8 finala vəsiqə qazanıblar.

Qeyd edək ki, “Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq.

10:47

Azərbaycanın cüdoçuları Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirində qələbə qazanıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, Turan Bayramov (66 kq) 1/16 final mərhələsində italiyalı Matteo Pirası ipponla məğlub edib.

Təmsilçimiz bu qələbə sayəsində 1/8 finala yüksəlib. O, növbəti mərhələdə Braziliya cüdoçusu Villian Lima ilə üz-üzə gələcək.

Digər cüdoçumuz Rəşad Yelkiyev (66 kq) isə 1/16 finalda koreyalı Hyonu Anı üç yuko xalı ilə üstələyərək növbəti mərhələyə adlayıb.

R.Yelkiyev 1/8 finalda Özbəkistan təmsilçisi Abduraxim Nutfulloyevlə qarşılaşacaq.

Qadın cüdoçumuz Leyla Əliyeva (52 kq) isə 1/8 final mərhələsində rusiyalı Liliya Nuqayevaya məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb.

10:21

Azərbaycanın cüdoçusu Leyla Əliyeva (52 kq) Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirini qələbə ilə başlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, cüdoçu 1/16 final mərhələsində Hindistan təmsilçisi Taniştha Tokasa üzərində ipponla qələbə qazanıb.

Bu nəticə ilə Leyla Əliyeva 1/8 finala yüksəlib. O, növbəti mərhələdə rusiyalı Liliya Nuqayeva ilə üz-üzə gələcək.

09:47

Bu gün Azərbaycanın altı cüdoçusu Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirində mübarizəyə başlayır.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın ilk günündə Rəşad Yelkiyev, Turan Bayramov (hər ikisi 66 kq), Şəfəq Həmidova, Könül Əliyeva (hər ikisi 48 kq), Gültac Məmmədəliyeva və Leyla Əliyeva (hər ikisi 52 kq) tatamiyə çıxacaqlar.

Təsnifat mərhələsi saat 10:00-da, final bloku isə 16:00-da start götürəcək.

Dünya Cüdo Turuna daxil olan yarışda Azərbaycan yeddi çəki dərəcəsində 11 cüdoçu ilə (6 kişi, 5 qadın) təmsil olunur. Turnirdə 36 ölkədən 295 idmançı mübarizə aparır.

Kişilər
66 kq, 1/16 final
Rəşad Yelkiyev - Hyonu An (Koreya)
Turan Bayramov - Matteo Piras (İtaliya)

Qadınlar
48 kq, 1/16 final
Şəfəq Həmidova - Aytana Dias Hernandes (İspaniya)

48 kq, 1/8 final
Könül Əliyeva - Sevinç Murodova (Özbəkistan) / Kristina Dudina (Rusiya) cütünün qalibi ilə

52 kq, 1/16 final
Leyla Əliyeva - Taniştha Tokas (Hindistan)

52 kq, 1/8 final
Gültac Məmmədəliyeva - Şraddha Kadubal Çopade (Hindistan)

