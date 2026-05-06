Azərbaycanın 11 cüdoçusu Astanada “Böyük Dəbilqə” turnirində iştirak edəcək

6 May 2026 10:15
Azərbaycanın 11 cüdoçusu Astanada “Böyük Dəbilqə” turnirində iştirak edəcək

Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının təqviminə əsasən, mayın 8-10-da Qazaxıstanın paytaxtı Astanada “Böyük Dəbilqə” turniri keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda yeddi çəki dərəcəsində Azərbaycanın 11 cüdoçusu (6 kişi, 5 qadın) mübarizə aparacaq.

İdmançılarımıza kişilərdən ibarət yığma komandanın böyük məşqçiləri - Elxan Məmmədov və Slavko Tekiç, qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Amina Abdellatif, böyük məşqçi Saşa Herkenrat-Vimar rəhbərlik edəcəklər.

Dünya Cüdo Turuna daxil olan turnirdə 37 ölkədən 303 idmançı (178 kişi, 125 qadın) qüvvəsini sınayacaq.

Heyəti təqdim edirik:

Kişilər
66 kq
Rəşad Yelkiyev
Turan Bayramov

73 kq
Rəşid Məmmədəliyev

90 kq
Aslan Kotsoyev

+100 kq
Camal Feyziyev
Uşanqi Kokauri

Qadınlar
48 kq
Könül Əliyeva
Şəfəq Həmidova

52 kq
Gültac Məmmədəliyeva
Leyla Əliyeva

70 kq
Südabə Ağayeva.

