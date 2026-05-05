17 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi baş tutub - FOTO

5 May 2026 21:33
17 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi baş tutub

17 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, Qazax Olimpiya İdman Kompleksində reallaşan yarışda 11 klub və idman cəmiyyətindən 123 idmançı iştirak edib.

Turnirin əsas məqsədi yeniyetmə cüdoçular bazasını formalaşdırmaq, kvota əsasında ölkə birinciliyinə vəsiqə qazanacaq idmançıları müəyyənləşdirmək olub. Bu yaş kateqoriyası üzrə nəticələr, eyni zamanda, milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandırıb.

Mükafatçıları təqdim edirik:

Oğlanlar

-50 kq
1. Eldar Xəlilov (Goranboy OİK)
2. Rəşid İsmayıllı (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Saləddin Hüseynli (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Eltac Mədətov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

-55 kq
1. Aqşin Cabbarlı (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
2. Ruslan Alnağıyev (Metallurq Gəncə)
3. Rəhman Hüseynov (Naftalan UGİM)
3. Ömər Zeynalov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

-60 kq
1. Ayxan Abbaszadə (Goranboy UGİM)
2. Ağaxan Həmidli (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Rəhman Hüseynov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Elay Hüseynli (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

-66 kq
1. Yusif Allahverdiyev (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
2. Məhəmməd Hüseynli (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Yavərağa Musayev (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Şahmurad Həsənov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

-73 kq
1. Nurəli İsmayılov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
2. Hüseyn Hüseynov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Turqay Əliyev (Gəncə şəhəri UGİM)
3. Yusif Əhmədov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

-81 kq
1. Sadiq Hümbətov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
2. Sənan Əzizov (Naftalan UGİM)
3. Ramin İbrahimli (Gəncə şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

-90 kq
1. Tariyel Bağırov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
2. Mehrac Əlizadə (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

+90 kq
1. Ruslan Kazımov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
2. Eldəniz Bayramov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

Qızlar

-40 kq
1. Fəridə Rəhimli (Naftalan UGİM)
2. Gülşən Şirinova (Naftalan UGİM)

-44 kq
1. Gözəl Musayeva (Gəncə şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
2. Zeynəb Heydərova (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

-48 kq
1. Zəhra Səfərova (Goranboy OİK)
2. Rahilə Abdıyeva (Ağstafa Olimpik İK)

-52 kq
1. Səbinə Əliyeva (Goranboy UGİM)
2. Nərmin Abdullayeva (Gəncə UGİM)

-63 kq
1. Ayla Həsənova (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
2. Nəzrin Məmmədova (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

-70 kq
1. Nuray Abbasova (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
2. Nuray Əliyeva (Metallurq Gəncə)

+70 kq
1. Dəniz Həbibli (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

