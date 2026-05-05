5 May 2026
AZ

Cüdo Federasiyası məşqçilər üçün sertifikatlaşdırma kursu keçəcək

Cüdo
Xəbərlər
5 May 2026 11:08
157
Cüdo Federasiyası məşqçilər üçün sertifikatlaşdırma kursu keçəcək

Azərbaycan Cüdo Federasiyası məşqçilər üçün sertifikatlaşdırma kursu təşkil edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, birinci səviyyə məşqçi sertifikatlaşdırma kursları nəzəri və praktiki hissələrdən ibarət olacaq.

Kurs proqramı “IJF Academy”yə müraciət etmək istəyənlər üçün vacib şərt hesab olunur.

Nəzəri mərhələ 1-6 iyun tarixlərini əhatə edəcək. Praktiki hissə isə 22-26 iyun aralığında təşkil olunacaq.

Kursa qatılmaq istəyən namizədlər üçün əsas tələblərdən biri minimum birinci dan dərəcəsinə malik olmaqdır. Təlimlər ödənişli əsaslarla keçiriləcək.

Müraciət etmək istəyənlər Azərbaycan Cüdo Federasiyasına (Bakı şəhəri, Azadlıq pr. 128) şəxsən yaxınlaşa və ya +994 10 236 29 42 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

Qeydiyyat üçün son tarix 18 may müəyyənləşdirilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yeniyetmə cüdoçuların Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi olub
4 May 19:09
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçuların Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi olub - FOTO

Turnirin əsas məqsədi yeniyetmə cüdoçular bazasını formalaşdırmaq olub
Azərbaycanın cüdo hakimləri İstanbulda beynəlxalq yarışda iştirak ediblər - FOTO
4 May 16:09
Cüdo

Azərbaycanın cüdo hakimləri İstanbulda beynəlxalq yarışda iştirak ediblər - FOTO

Bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb
Azərbaycanın altı cüdoçusu dünya reytinqinin ilk beşliyində - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO
4 May 15:25
Cüdo

Azərbaycanın altı cüdoçusu dünya reytinqinin ilk beşliyində - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO

Azərbaycanlı idmançılar içində ən yüksək mövqedə olimpiya çempionu Zelim Kotsoyev qərarlaşıb
Azərbaycan cüdoçuları İstanbulda yeddi medal qazanıblar - FOTO
4 May 00:11
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları İstanbulda yeddi medal qazanıblar - FOTO

Gənclər arasında Avropa Kuboku millimizin uğuru ilə yekunlaşıb
Qazaxda cüdoçuların kəmər imtahanı keçirilib - FOTO
3 May 23:56
Cüdo

Qazaxda cüdoçuların kəmər imtahanı keçirilib - FOTO

Qərb bölgəsinin 115 idmançısı öz bacarığını nümayiş etdirib
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq