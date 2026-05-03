4 May 2026
AZ

Qazaxda cüdoçuların kəmər imtahanı keçirilib - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
3 May 2026 23:56
144
Qazaxda cüdoçuların kəmər imtahanı keçirilib - FOTO

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə mayın 3-də Qazax Olimpiya İdman Kompleksində kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib. Bu sınaq mərhələsində Qərb bölgəsini təmsil edən 115 cüdoçu iştirak edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, idmançılar yaş qruplarına uyğun olaraq ağ-sarı, sarı, narıncı, yaşıl, göy və qəhvəyi kəmər dərəcələri üzrə texniki hazırlıqlarını göstəriblər. İmtahandan müvəffəqiyyətlə keçən cüdoçulara müvafiq kəmərlər və sertifikatlar təqdim olunub.

Kəmər imtahanları idmançıların texnikaları daha sistemli və hərtərəfli mənimsəməsinə, həmçinin onların motivasiyasının yüksəlməsinə xidmət edir. Qeyd edək ki, bu mərhələ gələcəkdə nüfuzlu daxili yarışlara qatılmaq üçün vacib şərtlərdən biri hesab olunur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan cüdoçuları İstanbulda yeddi medal qazanıblar - FOTO
00:11
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları İstanbulda yeddi medal qazanıblar - FOTO

Gənclər arasında Avropa Kuboku millimizin uğuru ilə yekunlaşıb
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər
Qusarda cüdo məşqçiləri üçün peşəkar inkişaf proqramı keçirilib
3 May 01:47
Cüdo

Qusarda cüdo məşqçiləri üçün peşəkar inkişaf proqramı keçirilib - FOTO

İmtahanı uğurla başa vuran məşqçilərə müvafiq sertifikatlar təqdim olunub
Cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda idmançılarımız üç medal qazanıblar
3 May 00:12
Cüdo

Cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda idmançılarımız üç medal qazanıblar

Azərbaycan 1 qızıl və 2 bürünc mükafatla 27 ölkə arasında ümumi komanda hesabında üçüncü olub
Cüdoçumuz yeniyetmələr arasında Avropa Kubokunda qızıl medal qazanıb
2 May 23:53
Cüdo

Cüdoçumuz yeniyetmələr arasında Avropa Kubokunda qızıl medal qazanıb

Sabah başa çatacaq beynəlxalq yarışa 17 ölkədən 362 cüdoçu qatılıb
Rəşid Məmmədəliyev “Böyük Dəbilqə” turnirində bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 16:46
Cüdo

Rəşid Məmmədəliyev “Böyük Dəbilqə” turnirində bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Böyük Dəbilqə” mayın 3-də başa çatacaq

Ən çox oxunanlar

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər
La Liqa: “Barselona” “Osasuna” üzərində qələbə ilə çempionluğa bir addım da yaxınlaşıb
3 May 01:19
Dünya futbolu

La Liqa: “Barselona” “Osasuna” üzərində qələbə ilə çempionluğa bir addım da yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Blauqrana”nın 88 xalı var və onlar birinci yerdədirlər