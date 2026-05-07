Hidayət Heydərov: “Bütün hazırlıqlarımız Bakıdakı dünya çempionatına yönəlib”

“Azərbaycan cüdoçularının bütün hazırlıqları Bakıdakı dünya çempionatına yönəlib”.
Bu barədə olimpiya çempionu Hidayət Heydərov (73 kq) deyib.
O, doğma azarkeşlər önündəki yarışda layiqli nəticə qazanacaqlarına inandığını söyləyib.
“Tbilisidəki Avropa çempionatını geridə qoymuşuq. Bütün hazırlıqlar Bakıdakı dünya çempionatına yönəlib. Heyətimizə güvənirik. İnanırıq ki, bütün təmsilçilərimiz Azərbaycanı həmin mundialda layiqincə təmsil edəcəklər”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.
H.Heydərov mətbuata çox açıqlama vermək istəmədiyini də vurğulayıb:
“Yanlış anlaşılmasını istəmirəm, lakin müsahibə verməyi çox xoşlamıram. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Bu səbəbdən çox danışmıram”.
Xatırladaq ki, Hidayət Heydərov ötən ay Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilmiş Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb.