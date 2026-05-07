7 May 2026
AZ

Hidayət Heydərov: “Bütün hazırlıqlarımız Bakıdakı dünya çempionatına yönəlib”

Cüdo
Xəbərlər
7 May 2026 13:13
37
Hidayət Heydərov: “Bütün hazırlıqlarımız Bakıdakı dünya çempionatına yönəlib”

“Azərbaycan cüdoçularının bütün hazırlıqları Bakıdakı dünya çempionatına yönəlib”.

Bu barədə olimpiya çempionu Hidayət Heydərov (73 kq) deyib.

O, doğma azarkeşlər önündəki yarışda layiqli nəticə qazanacaqlarına inandığını söyləyib.

“Tbilisidəki Avropa çempionatını geridə qoymuşuq. Bütün hazırlıqlar Bakıdakı dünya çempionatına yönəlib. Heyətimizə güvənirik. İnanırıq ki, bütün təmsilçilərimiz Azərbaycanı həmin mundialda layiqincə təmsil edəcəklər”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.

H.Heydərov mətbuata çox açıqlama vermək istəmədiyini də vurğulayıb:

“Yanlış anlaşılmasını istəmirəm, lakin müsahibə verməyi çox xoşlamıram. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Bu səbəbdən çox danışmıram”.

Xatırladaq ki, Hidayət Heydərov ötən ay Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilmiş Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

26 cüdoçumuz Avropa Kubokunda iştirak edəcək
6 May 14:57
Cüdo

26 cüdoçumuz Avropa Kubokunda iştirak edəcək

Turnir mayın 9-10-da baş tutacaq
Azərbaycanın 11 cüdoçusu Astanada “Böyük Dəbilqə” turnirində iştirak edəcək
6 May 10:15
Cüdo

Azərbaycanın 11 cüdoçusu Astanada “Böyük Dəbilqə” turnirində iştirak edəcək

300-dən çox idmançı tatamiyə çıxacaq
17 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi baş tutub
5 May 21:33
Cüdo

17 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi baş tutub - FOTO

Qazax Olimpiya İdman Kompleksində reallaşıb
Cüdo millimiz İstanbulda hazırlıq keçir - FOTO
5 May 14:48
Cüdo

Cüdo millimiz İstanbulda hazırlıq keçir - FOTO

Gənclərdən ibarət komanda Avropa Cüdo Birliyinin təşkil etdiyi toplanışa qatılıb
Cüdo Federasiyası məşqçilər üçün sertifikatlaşdırma kursu keçəcək
5 May 11:08
Cüdo

Cüdo Federasiyası məşqçilər üçün sertifikatlaşdırma kursu keçəcək

Təlimlər ödənişli əsaslarla keçiriləcək
Yeniyetmə cüdoçuların Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi olub
4 May 19:09
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçuların Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi olub - FOTO

Turnirin əsas məqsədi yeniyetmə cüdoçular bazasını formalaşdırmaq olub

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib