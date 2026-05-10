10 May 2026
AZ

“Çelsi” baş məşqçi vəzifəsi ilə bağlı Xabi Alonso ilə danışıqlar aparıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 May 2026 06:18
277
“Çelsi” baş məşqçi vəzifəsi ilə bağlı Xabi Alonso ilə danışıqlar aparıb

Bu həftə Londonun “Çelsi” klubu ilə Xabi Alonso arasında ilk rəsmi danışıqlar baş tutub.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Nikolo Şira sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

Görüş çox müsbət keçib. İspan menecer müqavilə imzalayaraq komandaya rəhbərlik etməyə və uzunmüddətli bir layihəyə sadiq qalmağa hazır olduğunu təsdiqlədi. Danışıqların ümidverici başlanğıcına baxmayaraq, “Çelsi” rəhbərliyi boş qalan vəzifə üçün digər namizədləri nəzərdən keçirməyə davam edir. Klubda daxili müzakirələr davam edir və yeni baş məşqçi ilə bağlı yekun qərar hələ verilməyib.

Xabi Alonso bu ilin əvvəlində “Real Madrid”dən ayrılıb və o vaxtdan bəri klubsuz qalıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Neymar Braziliyanın DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətinə daxil edilib
07:09
Dünya futbolu

Neymar Braziliyanın DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətinə daxil edilib

İlkin siyahıya daxil edilməsi Neymarın yekun heyətdə yer almasına zəmanət vermir
Kristian Kivu: “İki nəsil arasında müqayisə aparmaq mümkün deyil”
05:12
Dünya futbolu

Kristian Kivu: “İki nəsil arasında müqayisə aparmaq mümkün deyil”

Bu mövsüm "İnter" Seriya A titulunu 35-ci turda qazanıb
Messi karyerasının 907-ci qolunu vurub
03:13
Dünya futbolu

Messi karyerasının 907-ci qolunu vurub

Kriştianu Ronaldu klublar və Portuqaliya millisi üçün karyerasında 971 qol vurub
İran DÇ-2026-ya ev sahibliyi edəcək ölkələrə bir sıra şərtlər irəli sürüb
02:14
Dünya futbolu

İran DÇ-2026-ya ev sahibliyi edəcək ölkələrə bir sıra şərtlər irəli sürüb

ABŞ dövlət katibi Marko Rubio iranlı futbolçuların isti qarşılanacağına əminlik verib
Dieqo Simeone “Atletiko”nun “Selta”ya məğlubiyyətinə şərh verib
01:46
Dünya futbolu

Dieqo Simeone “Atletiko”nun “Selta”ya məğlubiyyətinə şərh verib

“Atletiko Madrid”in 63 xalı var və turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Qvardiola “Siti”nin “Brentford”u necə məğlub etdiyini izah edib
01:27
Dünya futbolu

Qvardiola “Siti”nin “Brentford”u necə məğlub etdiyini izah edib

Matç 3:0 hesabı ilə yekunlaşıb

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı
9 May 18:54
Futbol

“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq