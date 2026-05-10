“Çelsi” baş məşqçi vəzifəsi ilə bağlı Xabi Alonso ilə danışıqlar aparıb

Bu həftə Londonun “Çelsi” klubu ilə Xabi Alonso arasında ilk rəsmi danışıqlar baş tutub.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Nikolo Şira sosial şəbəkədə məlumat yayıb.
Görüş çox müsbət keçib. İspan menecer müqavilə imzalayaraq komandaya rəhbərlik etməyə və uzunmüddətli bir layihəyə sadiq qalmağa hazır olduğunu təsdiqlədi. Danışıqların ümidverici başlanğıcına baxmayaraq, “Çelsi” rəhbərliyi boş qalan vəzifə üçün digər namizədləri nəzərdən keçirməyə davam edir. Klubda daxili müzakirələr davam edir və yeni baş məşqçi ilə bağlı yekun qərar hələ verilməyib.
Xabi Alonso bu ilin əvvəlində “Real Madrid”dən ayrılıb və o vaxtdan bəri klubsuz qalıb.