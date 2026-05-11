İki güləşçimiz Avropa çempionatının 1/4 finalında

Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Qurban Məcnunov (55 kq) Bolqarıstanın Samakov şəhərində Avropa çempionatında növbəti qələbəsini qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, idmançımız gürcüstanlı Giorgi Kedelidzeyə 5:3 hesabıyla qalib gəlib.
Bu nəticə ilə Q.Məcnunov 1/4 finala yüksəlib.
Qeyd edək ki, U-17 Avropa çempionatı mayın 17-də yekunlaşacaq.
12:36
Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə U-17 millisinin üzvləri Bolqarıstanın Samakov şəhərində keçirilən Avropa çempionatında mübarizələrinə start veriblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, 48 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Ömər Salmanov ilk görüşündə Türkiyə təmsilçisi Şamil Şahan üzərində inamlı qələbə qazanıb - 8:1. Bu nəticə ilə idmançımız 1/4 final mərhələsinə yüksəlib.
55 kq-da mübarizə aparan Qurban Məcnunov Polşa güləşçisi Yakub Şkripçakı tam üstünlüklə məğlub edib - 9:0. Güləşçimiz 1/8 finala vəsiqə qazanıb.
80 kq çəkidə çıxış edən Zəka Yusubov isə Rumıniya təmsilçisi Robert Kukiureanı eyni qaydada tam üstünlüklə üstələyib - 8:0. O da 1/8 final mərhələsinə yüksəlib.