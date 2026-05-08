8 May 2026
AZ

Çimərlik güləşçilərimiz Vyetnamda Dünya Seriyasının ilk mərhələsinə qatılacaqlar

Güləş
Xəbərlər
8 May 2026 15:13
92
Çimərlik güləşçilərimiz Vyetnamda Dünya Seriyasının ilk mərhələsinə qatılacaqlar

Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri mayın 9-10-da Vyetnamın Dananq şəhərində böyüklər arasında Dünya Seriyasının ilk mərhələsində iştirak edəcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, kişilərin yarışında dörd çəki üzrə 14 ölkədən 40 idmançının iştirakı nəzərdə tutulur.

Baş məşqçi Oyan Nəzərianinin rəhbərliyi altında Dünya Seriyasında Azərbaycanı Rübail İbrahimli (70 kq), Vüsal Əliyev, Sahib Dadaşov (hər ikisi 80 kq) və Əşrəf Aşırov (90 kq) təmsil edəcək.

Sabah qrup mərhələsinin ilk iki turu baş tutacaq. Növbəti gün isə sonuncu tur, yarımfinal və medal görüşləri keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Həsrət Cəfərov: “Əsas hədəfim dünya çempionu olmaqdır” - MÜSAHİBƏ + FOTO
7 May 15:59
Güləş

Həsrət Cəfərov: “Əsas hədəfim dünya çempionu olmaqdır” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Güləşçi Tiranada keçirilən Avropa çempionatındakı qızıl medalından da danışıb

Güləşçilərimizin gizli silahına çevrilən azərbaycanlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO
2 May 12:59
Güləş

Güləşçilərimizin gizli silahına çevrilən azərbaycanlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO

Hobbisini missiyaya çevirən və Azərbaycan güləşçilərinin qələbələrinin bir parçasına çevrilən azarkeşin hekayəsi
Toğrul Əsgərov: "Besik sağ olsaydı, onunla güləşmək istəməzdim" - FOTO/VİDEO
1 May 20:50
Güləş

Toğrul Əsgərov: "Besik sağ olsaydı, onunla güləşmək istəməzdim" - FOTO/VİDEO

Olimpiya çempionu və Azərbaycanın qadın güləş yığmasının baş məşqçisi əfsanəvi güləşçiyə münasibətindən danışıb
Həsrət Cəfərov idmançılar arasında ən yüksək reytinqə sahibdir
1 May 17:32
Güləş

Həsrət Cəfərov idmançılar arasında ən yüksək reytinqə sahibdir

Siyahıya yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (480 xal) başçılıq edir
Azərbaycan Prezidenti: “İdmançılarımızda qələbə əzmi çox güclüdür”
30 Aprel 13:24
Güləş

Azərbaycan Prezidenti: “İdmançılarımızda qələbə əzmi çox güclüdür”

Prezident İlham Əliyev güləşçilərin uğurlarından danışıb
İlham Əliyev beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan idmançılarına qarşı ədalətsizlikdən danışıb
30 Aprel 13:10
Güləş

İlham Əliyev beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan idmançılarına qarşı ədalətsizlikdən danışıb

Prezident Avropa çempionatlarındakı qərəzdən danışıb

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar
01:03
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şaxtyor Donetsk” ikinci oyunda da “Kristal Palas”a məğlub olub