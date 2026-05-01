1 May 2026 20:50
Toğrul Əsgərov: "Əgər Besik sağ olsaydı, onunla güləşmək istəməzdim" - FOTO/VİDEO

Azərbaycanın olimpiya çempionu və qadın güləş yığmasının baş məşqçisi Toğrul Əsgərov sərbəst güləş üzrə dördqat dünya çempionu Besik Kuduхov haqqında xatirələrini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, jurnalist Vyaçeslav Abdusalamov öz səhifəsində azərbaycanlı güləşçi ilə qısa müsahibə paylaşıb. Əsgərov rəqibi haqqında böyük hörmətlə danışaraq onun yüksək səviyyəsini qeyd edib. "Mən həmişə onu izləyirdim, o, çox yüksək səviyyəli güləşçi idi. Osetiyada toplanışlarda olanda onun məzarını ziyarət edirəm", — deyə Əsgərov bildirib.

O, həmçinin London Olimpiya Oyunlarında aralarındakı qarşılaşmanı xatırlayıb. "Həmin il o, dünya çempionu idi, mən isə Avropa çempionu. Mən çox istəyirdim ki, ona qalib gəlim. O artıq dördqat dünya çempionu idi və çox texniki idi. Mən altı ay yalnız bu görüşə hazırlaşdım və digər rəqiblər haqqında düşünmürdüm", — deyə idmançı qeyd edib.

Əsgərovun sözlərinə görə, xalça üzərində rəqabətə baxmayaraq, kənarda münasibətləri normal olub. "Toplanışlarda ünsiyyət saxlayırdıq. Əgər Besik sağ olsaydı, onunla güləşmək istəməzdim", — deyə o vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Besik Kuduхov 2013-cü ildə Vladiqafqazdan Krasnodara gedərkən baş vermiş avtomobil qəzasında həlak olub.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Həsrət Cəfərov idmançılar arasında ən yüksək reytinqə sahibdir
17:32
Güləş

Həsrət Cəfərov idmançılar arasında ən yüksək reytinqə sahibdir

Siyahıya yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (480 xal) başçılıq edir
Azərbaycan Prezidenti: “İdmançılarımızda qələbə əzmi çox güclüdür”
30 Aprel 13:24
Güləş

Azərbaycan Prezidenti: “İdmançılarımızda qələbə əzmi çox güclüdür”

Prezident İlham Əliyev güləşçilərin uğurlarından danışıb
İlham Əliyev beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan idmançılarına qarşı ədalətsizlikdən danışıb
30 Aprel 13:10
Güləş

İlham Əliyev beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan idmançılarına qarşı ədalətsizlikdən danışıb

Prezident Avropa çempionatlarındakı qərəzdən danışıb
Prezident: “Güləşimizin böyük ənənələri var və biz bu ənənələri yaşadırıq”
30 Aprel 13:04
Güləş

Prezident: “Güləşimizin böyük ənənələri var və biz bu ənənələri yaşadırıq”

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan güləşinin inkişafından danışıb
Prezident İlham Əliyev Avropa çempionatında komanda hesabında birinci olan güləşçiləri qəbul edib - FOTO
30 Aprel 12:47
Güləş

Prezident İlham Əliyev Avropa çempionatında komanda hesabında birinci olan güləşçiləri qəbul edib - FOTO

Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış edib
Dünya Güləş Birliyi Həsrət Cəfərovla bağlı paylaşım edib - FOTO
29 Aprel 18:13
Güləş

Dünya Güləş Birliyi Həsrət Cəfərovla bağlı paylaşım edib - FOTO

23 yaşlı güləşçinin Avropa rekorduna iddialı olduğu vurğulanıb

Ən çox oxunanlar

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq