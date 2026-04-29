Dünya Güləş Birliyi Həsrət Cəfərovla bağlı paylaşım edib - FOTO

Dünya Güləş Birliyi(United World Wrestling) yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Həsrət Cəfərov haqqında paylaşım edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, qurum sosial şəbəkə hesabında 23 yaşlı idmançının ardıcıl dörd dəfə Avropa çempionu olmasına diqqət çəkib.
Paylaşımda Cəfərovun bu uğuruna baxmayaraq hələ gənc yaşda olduğu vurğulanıb və onun əfsanəvi nəticəyə imza atmış türkiyəli güləşçi Rıza Kayaalpın Avropa çempionatları rekorduna yaxınlaşıb-yaxınlaşa bilməyəcəyi sual olunub.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Qeyd edək ki, Həsrət Cəfərov son illərdə yunan-Roma güləşində Azərbaycanın ən perspektivli idmançılarından biri hesab olunur.
35 yaşını qeyd edən Hacı Əliyevin ad günündən maraqlı GÖRÜNTÜLƏR - VİDEO
Mərasimə idman sahəsindən bir çox tanınmış simalar qatılıb
Ali Tsokayev: "Dünya çempionatında da qızıl medal qazanmağa çalışacağam"
Avropa çempionu qələbəsini şərh edib və hədəflərini açıqlayıb
Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatından qayıdıblar - FOTO
Milli komanda Avropa çempionatını 13 medalla başa vurdu
Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu