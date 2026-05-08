8 May 2026
AZ

28 güləşçimiz qitə birinciliyində mübarizə aparacaq

Güləş
Xəbərlər
8 May 2026 17:01
75
28 güləşçimiz qitə birinciliyində mübarizə aparacaq

Mayın 11-dən 17-dək Bolqarıstanın Samakov şəhərində güləş üzrə U-17 Avropa çempionatı keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qitə birinciliyində açılışı yunan-Roma güləşi üzrə millinin üzvləri edəcək. Böyük məşqçi Rafiq Hüseynov, məşqçilər Kamran Məmmədov, Zöhrab Abbasov və Müşviq Məmmədovun rəhbərliyi altında Əli Cavadlı (45 kq), Ömər Salmanov (48 kq), Hüseyn Mustafazadə (51 kq), Qurban Məcnunov (55 kq), Elmir Çərkəzov (60 kq), Orxan Həbibli (65 kq), Əli Məmmədov (71 kq), Zəka Yusubov (80 kq), Zöhrab Səfərov (92 kq) və Məhəmməd Mustafayev (110 kq) mübarizəyə start verəcək.

Daha sonra estafet qadın güləşinə keçəcək. Böyük məşqçi Mariya Stadnik və məşqçi Solmaz Adilovanın rəhbərliyi altında Gülxanım Şirinova (40 kq), Nuray Cəfərli (46 kq), Xədicə Qurbanzadə (49 kq), Fatimə Bayramova (53 kq), Məryəm Əmrəli (57 kq), Fidan Babayeva (61 kq), Nuray Həsənli (65 kq) və Simurə Abdullayeva (69 kq) çıxış edəcək.

Yarışın sonlarında böyük məşqçi Əsgərxan Novruzov, məşqçilər Vahid Məmmədov, Yaşar Əliyev və Allahverdi Vəliyevin rəhbərliyi altında Tunar Həsənov (45 kq), Hüseyn Rzazadə (48 kq), İbrahim Həsənov (51 kq), Abbas Şəfiyev (55 kq), Vahid Məmmədov (60 kq), Rəşid Nazarov (65 kq), Tunar Quliyev (71 kq), Nihad Süleymanlı (80 kq), Elgün Kərimli (92 kq) və Hakim Tağıyev (110 kq) uğur qazanmağa çalışacaq.

“Samokov Arena”da keçiriləcək yarışda gündüz seansının görüşləri Bakı vaxtı ilə 11:30-da, axşam seansının qarşılaşmaları isə 19:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatında ədaləti I dərəcəli hakimlər Həbib Nurulu, Zaur Şərifov və Eldar Bayramov qoruyacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çimərlik güləşçilərimiz Vyetnamda Dünya Seriyasının ilk mərhələsinə qatılacaqlar
15:13
Güləş

Çimərlik güləşçilərimiz Vyetnamda Dünya Seriyasının ilk mərhələsinə qatılacaqlar

Kişilərin yarışında dörd çəki üzrə 14 ölkədən 40 idmançının iştirakı nəzərdə tutulur

Həsrət Cəfərov: “Əsas hədəfim dünya çempionu olmaqdır” - MÜSAHİBƏ + FOTO
7 May 15:59
Güləş

Həsrət Cəfərov: “Əsas hədəfim dünya çempionu olmaqdır” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Güləşçi Tiranada keçirilən Avropa çempionatındakı qızıl medalından da danışıb

Güləşçilərimizin gizli silahına çevrilən azərbaycanlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO
2 May 12:59
Güləş

Güləşçilərimizin gizli silahına çevrilən azərbaycanlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO

Hobbisini missiyaya çevirən və Azərbaycan güləşçilərinin qələbələrinin bir parçasına çevrilən azarkeşin hekayəsi
Toğrul Əsgərov: "Besik sağ olsaydı, onunla güləşmək istəməzdim" - FOTO/VİDEO
1 May 20:50
Güləş

Toğrul Əsgərov: "Besik sağ olsaydı, onunla güləşmək istəməzdim" - FOTO/VİDEO

Olimpiya çempionu və Azərbaycanın qadın güləş yığmasının baş məşqçisi əfsanəvi güləşçiyə münasibətindən danışıb
Həsrət Cəfərov idmançılar arasında ən yüksək reytinqə sahibdir
1 May 17:32
Güləş

Həsrət Cəfərov idmançılar arasında ən yüksək reytinqə sahibdir

Siyahıya yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (480 xal) başçılıq edir
Azərbaycan Prezidenti: “İdmançılarımızda qələbə əzmi çox güclüdür”
30 Aprel 13:24
Güləş

Azərbaycan Prezidenti: “İdmançılarımızda qələbə əzmi çox güclüdür”

Prezident İlham Əliyev güləşçilərin uğurlarından danışıb

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq