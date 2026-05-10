11 May 2026
AZ

Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə güləş yarışları keçirildi - FOTO

Güləş
Xəbərlər
10 May 2026 22:54
132
Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə güləş yarışları keçirildi - FOTO

Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə yeniyetmələr arasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunan yarışlar keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, turnirlər Naxçıvan Muxtar Respublikası, Sumqayıt və Sabirabadda təşkil olunub. Yarışlarda müxtəlif yaş qrupları üzrə ümumilikdə 300-dən artıq idmançı mübarizə aparıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeniyetmələr arasında sərbəst güləş üzrə Naxçıvan birinciliyi baş tutub. 2009–2011-ci il təvəllüdlü idmançıların iştirak etdiyi yarışda 80-ə yaxın güləşçi qüvvəsini sınayıb.

Sumqayıtda isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə yeniyetmələr arasında açıq turnir keçirilib. 2011–2013-cü il təvəllüdlü idmançıların mübarizə apardığı yarışda 80-dən artıq güləşçi iştirak edib.

Ümummilli Liderin xatirəsi Sabirabadda da yad olunub. Burada yeniyetmələr arasında yunan-Roma güləşi üzrə açıq turnir təşkil edilib. Açıq havada keçirilən yarışda iki yaş qrupu üzrə 150-yə yaxın idmançı xalça üzərinə çıxıb. Turnirdə 2010–2012 və 2015–2017-ci il təvəllüdlü güləşçilər mübarizə aparıblar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan güləşçilərindən Dünya Seriyasında üç medal
10 May 15:28
Güləş

Azərbaycan güləşçilərindən Dünya Seriyasında üç medal

Əşrəf Aşırov çempion olub, Sahib Dadaşov gümüş, Rübail İbrahimli isə bürünc medal qazanıb
Hacı Əliyev ABŞ arenasına çıxmağa hazırlaşır
9 May 17:34
Güləş

Hacı Əliyev ABŞ arenasına çıxmağa hazırlaşır

Azərbaycanın titullu güləşçisi yeni təşkilatda çıxış edəcək
Naxçıvanda yeniyetmə güləşçilər arasında birincilikdə qaliblər bəlli olub - FOTO
8 May 17:52
Güləş

Naxçıvanda yeniyetmə güləşçilər arasında birincilikdə qaliblər bəlli olub - FOTO

70 idmançı 10 çəki dərəcəsində mübarizə aparıb
28 güləşçimiz qitə birinciliyində mübarizə aparacaq
8 May 17:01
Güləş

28 güləşçimiz qitə birinciliyində mübarizə aparacaq

Görüşlər Bakı vaxtı ilə iki seansda keçiriləcək
Çimərlik güləşçilərimiz Vyetnamda Dünya Seriyasının ilk mərhələsinə qatılacaqlar
8 May 15:13
Güləş

Çimərlik güləşçilərimiz Vyetnamda Dünya Seriyasının ilk mərhələsinə qatılacaqlar

Kişilərin yarışında dörd çəki üzrə 14 ölkədən 40 idmançının iştirakı nəzərdə tutulur

Həsrət Cəfərov: “Əsas hədəfim dünya çempionu olmaqdır” - MÜSAHİBƏ + FOTO
7 May 15:59
Güləş

Həsrət Cəfərov: “Əsas hədəfim dünya çempionu olmaqdır” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Güləşçi Tiranada keçirilən Avropa çempionatındakı qızıl medalından da danışıb

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı
9 May 18:54
Futbol

“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq