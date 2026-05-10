10 May 2026
Azərbaycan güləşçilərindən Dünya Seriyasında üç medal

10 May 2026 15:28
Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının Vyetnamın Dananq şəhərində keçirilən ilk mərhələsində uğurlu çıxış ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, millimizin üzvləri yarışı üç medalla başa vurublar. Azərbaycan Güləş Federasiyasının məlumatına görə, Dünya Seriyasının ilk mərhələsi 9-10 mayda Vyetnamın Dananq şəhərində təşkil olunub və yarışda ölkəmizi Rübail İbrahimli, Sahib Dadaşov, Vüsal Əliyev və Əşrəf Aşırov təmsil edib.

70 kq çəkidə Rübail İbrahimli bürünc medal görüşündə fransalı Kuentin Stikerə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. O, Dünya Seriyasının ilk mərhələsini üçüncü pillədə tamamlayıb.

80 kq çəkidə Sahib Dadaşov finalda gürcüstanlı Luka Çxitunidzeyə 1:2 hesabı ilə məğlub olub. Bununla da Azərbaycan təmsilçisi turnirin gümüş medalını qazanıb.

90 kq çəkidə isə Əşrəf Aşırov həlledici görüşdə gürcüstanlı İuza Tsertsvadzeyə 3:1 hesabı ilə qalib gəlib. Aşırov bu nəticə ilə Dünya Seriyasının ilk mərhələsinin çempionu olub.

Vüsal Əliyev isə üçüncü görüşdə gürcüstanlı Luka Çxitunidzeyə 0:2 hesabıyla məğlub olaraq qrupda 3-cü yeri tutub və mübarizəni dayandırıb.

