Güləşçilərimizin 2028 Olimpiadasına vəsiqə mübarizəsinə start verəcəyi məkan məlum olub - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycan güləşçilərinin 2028-ci il Yay Olimpiya Oyunlarına vəsiqə uğrunda mübarizəyə harada başlayacaqları rəsmi şəkildə məlum olub.
İdman.Biz-in "United World Wrestling"ə (UWW) istinadən məlumatına görə, 2027-ci il güləş üzrə dünya çempionatı Las-Veqasda (ABŞ) keçiriləcək.
Turnir 11-19 sentyabr tarixlərində Nevada Universitetinin "Thomas&Mack Center" arenasında baş tutacaq və 2028-ci il Olimpiadasına birbaşa ilk təsnifat mərhələsi olacaq.
Məhz Las-Veqasda ilk olimpiya lisenziyaları uğrunda mübarizə aparılacaq. UWW qaydalarına əsasən, 18 olimpiya çəki kateqoriyasında keçiriləcək dünya çempionatında bütün medalçılar - qaliblər, finalçılar və iki bürünc medal sahibi - kvota əldə edəcəklər. Beləliklə, güləşçinin 2028-ci il Oyunlarına vəsiqəni dünya çempionatında qazanması üçün mükafat kürsüsünə yüksəlməsi kifayətdir. Bu mərhələdə ümumilikdə 72 kvota paylanacaq.
Bununla yanaşı, vacib məqam ondan ibarətdir ki, olimpiya kvotası idmançıya fərdi şəkildə deyil, Milli Olimpiya Komitəsinə (MOK) verilir. Yəni qazanılan lisenziya ölkəyə məxsus olur və Oyunlara göndəriləcək heyətin yekun tərkibini müvafiq milli qurum müəyyənləşdirir.
Yeni olimpiya tsiklinin əsas yeniliklərindən biri UWW reytinqi vasitəsilə ayrıca seçmə sistemin tətbiq olunmasıdır. Bu mexanizm məhz 2028-ci il Oyunlarına vəsiqə üçün nəzərdə tutulub: 2024-cü il Paris Olimpiadasına seçmədə belə bir reytinq yolu olmayıb. Olimpiya reytinq dövrünün nəticələrinə əsasən, hələ lisenziya qazanmamış idmançılar arasında hər olimpiya çəki kateqoriyasında UWW siyahısında ilk üçlükdə yer alan güləşçilər öz MOK-ları üçün kvota əldə edəcəklər. Beləliklə, reytinq vasitəsilə əlavə 54 vəsiqə paylanacaq.
Olimpiya seçimi üçün reytinq xalları 2027-ci ilin ilk Ranking Series turnirindən etibarən - 15-21 fevral tarixlərindən başlayaraq hesablanacaq. Reytinq sisteminə 2027 və 2028-ci illərin Ranking Series turnirləri, 2027 və 2028-ci illərin qitə çempionatları, eləcə də Las-Veqasdakı 2027-ci il dünya çempionatı daxil olacaq. Olimpiya kvotaları reytinq üzrə 2028-ci il Afrika çempionatının başa çatmasından sonra - 19 mart 2028-ci ildən sonra paylanacaq.
Güləşçilər üçün növbəti birbaşa şans 2028-ci il qitə olimpiya təsnifat turnirləri olacaq. Hər turnirdə hər olimpiya çəki kateqoriyasında finalçılar lisenziya qazanacaqlar. Afrika-Okeaniya seçməsi 24-26 mart, Panamerika 31 mart-2 aprel, Avropa 7-9 aprel, Asiya isə 14-16 aprel tarixlərində keçiriləcək. Son şans isə 18-21 may tarixlərində baş tutacaq dünya olimpiya təsnifat turniri olacaq və burada hər kateqoriyada yalnız qalib lisenziya əldə edəcək. Bu turnirlərin keçiriləcəyi məkanlar UWW tərəfindən daha sonra açıqlanacaq.
2028-ci il Los-Anceles Olimpiya Oyunlarında güləş yarışları 24-30 iyul tarixlərində keçiriləcək.
UWW həmçinin 2027-ci il üzrə digər dünya çempionatlarının da tarixlərini açıqlayıb. U17 dünya çempionatı 2-8 avqust tarixlərində Ammanda (İordaniya), U20 dünya çempionatı 23-29 avqustda Novi Sad (Serbiya), veteranlar dünya çempionatı 5-10 oktyabrda Poreçdə (Xorvatiya), U23 dünya çempionatı isə 18-24 oktyabrda Braşovda (Rumıniya) keçiriləcək. Bundan əlavə, 2028-ci ildən etibarən UWW yarış təqvimində dəyişiklik edəcək: U20 dünya çempionatı U17-dən əvvəl, U23 isə böyüklər arasında dünya çempionatından öncə keçiriləcək.