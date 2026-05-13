U-17 güləşçilərimiz Avropa çempionatında həlledici görüşlərinə çıxacaq

Bu gün Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə U-17 millisinin üzvləri Bolqarıstanın Samakov şəhərində keçirilən Avropa çempionatının final və bürünc medal görüşlərində həlledici qarşılaşmalara çıxacaqlar.
İdman.Biz xəbər verir ki, finalda Əli Cavadlı (45 kq) Rusiya təmsilçisi Umar Bogatyrev ilə üz-üzə gələcək.
Bürünc medal görüşündə isə Zöhrab Səfərov (92 kq) Moldova nümayəndəsi Vladislav Vasylevski, İsraildən Sagi Yaakov Mirel və Estoniyadan Robert Kovalkov arasında keçiriləcək qarşılaşmaların nəticələrinə əsasən mübarizə aparacaq.
Görüşlər Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatı mayın 17-də başa çatacaq.