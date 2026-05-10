La Liqa: "Vilyarreal" üçüncü pillədə ilişdi

La Liqa: “Vilyarreal” üçüncü pillədə ilişdi

Futbol üzrə İspaniya La Liqasının 35-ci turunda “Vilyarreal” səfərdə “Malyorka” ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qonaqlar 31-ci dəqiqədə hesabı açıblar. Ayose Peres penaltini dəqiq yerinə yetirərək “Vilyarreal”ı önə keçirib.

“Malyorka” fasilə ərəfəsində tarazlığı bərpa edib. Meydan sahiblərinin qolunu 45+2-ci dəqiqədə Vedat Muriqi vurub. Bu qol görüşdə yekun nəticəni müəyyənləşdirib.

Bu nəticədən sonra “Vilyarreal” xalını 69-a çatdırıb və turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb. “Malyorka” isə 39 xalla 13-cü sıradadır.

