12 May 2026
İki güləşçimiz Avropa çempionatının 1/4 finalında - YENİLƏNİR

12 May 2026 13:36
Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Hüseyn Mustafazadə (51 kq) Bolqarıstanın Samakov şəhərində U-17 Avropa çempionatında qələbə qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, idmançımız belaruslu Timafey Semyanenkaya 9:8 hesabıyla qalib gəlib.

Bu nəticə ilə H.Mustafazadə 1/4 finala yüksəlib.

Bundan əvvəl Əli Cavadlı (45 kq) da 1/4 finala vəsiqə əldə etmişdi.

13:00

Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə U-17 millisinin üzvləri Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən Avropa çempionatında mübarizəni davam etdiriblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, 45 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Əli Cavadlı təsnifat mərhələsində ukraynalı Vladislav Veliçkoya 3:8 hesabı ilə məğlub olub.

71 kq-da mübarizə aparan Əli Məmmədov isə rusiyalı Vladimir Avakyanla qarşılaşmada rəqibinə tam üstünlüklə (10:0) qalib gələrək 1/8 final mərhələsinə yüksəlib.

65 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Orxan Həbibli təsəlliverici görüşdə yunanıstanlı Dionisios Bulutidisi 9:0 hesabı ilə məğlub edib. O, bu nəticə ilə axşam seansında bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, yarış mayın 17-də başa çatacaq.

12:27

Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə U-17 millisinin üzvü Əli Cavadlı (45 kq) Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən Avropa çempionatının ikinci günündə uğurlu nəticə qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, güləşçimiz bolqarıstanlı Tzvetan Nikolovu 8:0 hesabı ilə tam üstünlüklə məğlub edərək 1/4 final mərhələsinə yüksəlib.

Qeyd edək ki, yarış mayın 17-də başa çatacaq.

