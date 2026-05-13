13 May 2026
AZ

Azərbaycan Kubokunun finalı: “Sabah” “Zirə”yə qarşı

Futbol
Xəbərlər
13 May 2026 09:43
135
Azərbaycan Kubokunun finalı: “Sabah” “Zirə”yə qarşı

Bu gün futbol üzrə Bizon Azərbaycan Kubokunun final oyunu keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, həlledici qarşılaşmada “Sabah” ilə “Zirə” komandaları üz-üzə gələcək.

Misli Premyer Liqasının qalibi olan “Sabah” mövsümü kubokla başa vurmağa çalışacaq. Komandalar arasında keçiriləcək final görüşü saat 20:00-da “Palms Sports Arena”da start götürəcək.

Oyunu FIFA referisi Elçin Məsiyev idarə edəcək.

Bizon Azərbaycan Kuboku
Final
13 may
20:00. “Sabah” - “Zirə”
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Əli Əliyev.
Ehtiyat köməkçi hakim: Gülnurə Əkbərzadə.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Rəhman İmami.
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.
AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.
“Palms Sports Arena”

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qvardioladan VAR-a sərt sözlər: “Bu, püşk atmaq kimidir”
09:58
Futbol

Qvardioladan VAR-a sərt sözlər: “Bu, püşk atmaq kimidir”

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi hakim qərarlarından narazı qalıb

Messinin “İnter Mayami” ilə yeni müqaviləsi çərçivəsində maaşı məlum olub
09:08
Dünya futbolu

Messinin “İnter Mayami” ilə yeni müqaviləsi çərçivəsində maaşı məlum olub

Messi 2023-cü ildən bəri “İnter Mayami”də oynayır
“Betis” 21 ildən sonra ilk dəfə UEFA Çempionlar Liqasında oynayacaq
07:21
Dünya futbolu

“Betis” 21 ildən sonra ilk dəfə UEFA Çempionlar Liqasında oynayacaq

“Betis” İspaniyanın yüksək divizionunda 57 xalla beşinci yerdədir
“Mançester Yunayted” yayda beş futbolçu transfer etmək istəyir
05:14
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” yayda beş futbolçu transfer etmək istəyir

Senne Lammensi əvəz edə biləcək yeni qapıçı da komandaya qoşula bilər
“Real Madrid” daha bir türk ulduzunu heyətinə qatmaq niyyətindədir
04:20
Dünya futbolu

“Real Madrid” daha bir türk ulduzunu heyətinə qatmaq niyyətindədir

Klub rəhbərliyi, Kənana sadəcə bir istedadlı oyunçu kimi baxmır
“Barselona” Peresin mətbuat konfransından sonra bəyanat verib
03:16
Dünya futbolu

“Barselona” Peresin mətbuat konfransından sonra bəyanat verib

“Barselona”nın hüquq şöbəsi Peresin ifadələrini və ittihamlarını diqqətlə araşdırır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:54
Futbol

Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Berqamo təmsilçisi A Seriyasının 36-cı turunda səfərdən üç xalla ayrılıb