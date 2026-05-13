Azərbaycan Kubokunun finalı: “Sabah” “Zirə”yə qarşı

Bu gün futbol üzrə Bizon Azərbaycan Kubokunun final oyunu keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, həlledici qarşılaşmada “Sabah” ilə “Zirə” komandaları üz-üzə gələcək.
Misli Premyer Liqasının qalibi olan “Sabah” mövsümü kubokla başa vurmağa çalışacaq. Komandalar arasında keçiriləcək final görüşü saat 20:00-da “Palms Sports Arena”da start götürəcək.
Oyunu FIFA referisi Elçin Məsiyev idarə edəcək.
Bizon Azərbaycan Kuboku
Final
13 may
20:00. “Sabah” - “Zirə”
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Əli Əliyev.
Ehtiyat köməkçi hakim: Gülnurə Əkbərzadə.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Rəhman İmami.
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.
AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.
“Palms Sports Arena”