13 May 2026
AZ

“Real Madrid” daha bir türk ulduzunu heyətinə qatmaq niyyətindədir

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 May 2026 04:20
323
“Real Madrid” daha bir türk ulduzunu heyətinə qatmaq niyyətindədir

İspaniya nəhəngi “Real Madrid”, Arda Gülərin ardından daha bir türk ulduzunu heyətinə qatmaq istəyir.

İdman.Biz-in AS-a istinadən məlumatına görə, “Yuventus”un türk əsilli oyunçusu Kənan Yıldız “kral klubu”nun hədəfindədir.

Xəbərə əsasən, “Real Madrid” prezidenti Florentino Peres Kənan Yıldızı heyətə qatmaq istəyir. Klub rəhbərliyi, Kənanı sadəcə bir istedadlı futbolçu kimi deyil, komandanın gələcək on ilindəki hücum xəttinin ana parçalarından biri olaraq görür.

Bu mövsüm “Yuventus” forması ilə çıxdığı 46 rəsmi matçtd 11 qol və 10 məhsuldar ötürmə edən 21 yaşındaki futbolcu, Avropanın müxtəlif klublarının diqqətini cəlb edib. İtalyan klubu gənc oyunçusunu satmağa yaxşı baxmasa da, “Real Madrid”in bu transfer üçün ciddi bir büdcə və plan hazırladığı bildirilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Yunayted” yayda beş futbolçu transfer etmək istəyir
05:14
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” yayda beş futbolçu transfer etmək istəyir

Senne Lammensi əvəz edə biləcək yeni qapıçı da komandaya qoşula bilər
“Barselona” Peresin mətbuat konfransından sonra bəyanat verib
03:16
Dünya futbolu

“Barselona” Peresin mətbuat konfransından sonra bəyanat verib

“Barselona”nın hüquq şöbəsi Peresin ifadələrini və ittihamlarını diqqətlə araşdırır
“Liverpul” və “Çelsi” portuqaliyalı yarımmüdafiəçi uğrunda mübarizə apara bilər
02:09
Dünya futbolu

“Liverpul” və “Çelsi” portuqaliyalı yarımmüdafiəçi uğrunda mübarizə apara bilər

Trinkan Portuqaliya millisində 17 oyun keçirib və üç qol vurub
Ronaldu “Əl-Nəsr”in qapıçısının avtoqolundan sonra emosiyalarını gizlədə bilməyib
01:51
Dünya futbolu

Ronaldu “Əl-Nəsr”in qapıçısının avtoqolundan sonra emosiyalarını gizlədə bilməyib - FOTO

Portuqaliyalı hücumçu 83-cü dəqiqədə əvəzlənib
La Liqa: “Atletiko Madrid” azlıqda “Osasuna” məğlub edib
01:33
Dünya futbolu

La Liqa: “Atletiko Madrid” azlıqda “Osasuna” məğlub edib - YENİLƏNİB

“Atletiko Madrid” 66 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
La Liqa prezidenti Florentino Peresin ittihamlarına cavab verib
00:50
Dünya futbolu

La Liqa prezidenti Florentino Peresin ittihamlarına cavab verib

Peres La Liqanın mediaya bunun üçün 25 milyon avro ödəniş etdiyini vurğulayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:54
Futbol

Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Berqamo təmsilçisi A Seriyasının 36-cı turunda səfərdən üç xalla ayrılıb