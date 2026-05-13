13 May 2026
AZ

La Liqa: “Betis” “Elçe”yə qalib gələrək beşinci yerdə möhkəmlənib

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 May 2026 00:30
162
La Liqa: “Betis” “Elçe”yə qalib gələrək beşinci yerdə möhkəmlənib

İspaniya La Liqasının 36-cı turunun “Betis” və “Elçe” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun “Olimpiko de Sevilya – La Cartuja” stadionunda (Sevilya, İspaniya) baş tutub.

Ev sahibi komandanın oyunçuları 2:1 hesablı qələbəni qeyd ediblər.

“Betis”in hücumçusu Kuço Ernandes matçın ilk qolunu doqquzuncu dəqiqədə vurub. Qonaq müdafiəçi Hektor Fort isə 41-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşib. 68-ci dəqiqədə yarımmüdafiəçi Pablo Fornals qonaqların qapısından ikinci qolu keçirərək hesabı 2:1 edib.

İspaniya liqasında 36 oyundan sonra “Betis” 57 xalla turnir cədvəlində beşinci yerdədir. “Elçe” isə 39 xalla 15-ci yerdədir.

Turun digər oyununda “Selta” “Levante”yə məğlub olub – 2:3. Bu məğlubiyyətlə “Selta” (50 xal) “Betis”i ötərək beşinci yerə çıxmaq şanslarını itirib. “Levante” 39 xal toplayaraq 14-cü yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Əl-Nəsr” çempionluğunu elan edə bilmədi
00:52
Dünya futbolu

“Əl-Nəsr” çempionluğunu elan edə bilmədi

33 oyundan sonra “Əl-Nəsr” 83 xalla birinci yerdədir
Peres La Liqanın ünvanına sərt ittihamlar səsləndirib
00:12
Dünya futbolu

Peres La Liqanın ünvanına sərt ittihamlar səsləndirib

Peres iddia edir ki, La Liqa “Real”ı tənqid edən media qurumlarına sponsorluq edib
Kasilyas Mourinyonu “Real”ın baş məşqçisi kimi görmək istəmir
12 May 23:51
Dünya futbolu

Kasilyas Mourinyonu “Real”ın baş məşqçisi kimi görmək istəmir

Kasilyas “Real Madrid”də Mourinyonun rəhbərliyi altında oynayıb
“Real Madrid” prezidenti: “Bu mövsüm 18 xalımızı oğurlayıblar”
12 May 23:21
Dünya futbolu

“Real Madrid” prezidenti: “Bu mövsüm 18 xalımızı oğurlayıblar”

İspaniya çempionatının 35 oyunundan sonra “Real Madrid” 77 xalla ikinci yerdədir
Runi Barci İsveç millisinin DÇ-2026-dakı heyətinə düşməyib
12 May 22:50
DÇ-2026

Runi Barci İsveç millisinin DÇ-2026-dakı heyətinə düşməyib

“Tottenhem”in yarımmüdafiəçisi Deyan Kuluşevski də heyətdən kənarda qalıb
Kilian Mbappe: “Fransızlar bədbəxt olduqları zaman xoşbəxt olurlar”
12 May 22:20
Dünya futbolu

Kilian Mbappe: “Fransızlar bədbəxt olduqları zaman xoşbəxt olurlar”

Mbappe məsələni “mədəni fenomen” adlandırıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
“Real Sosyedad” “Betis”lə oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb
10 May 01:05
Dünya futbolu

“Real Sosyedad” “Betis”lə oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Real Sosyedad” 44 xalla səkkizinci yerdədir