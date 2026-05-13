La Liqa: “Betis” “Elçe”yə qalib gələrək beşinci yerdə möhkəmlənib

İspaniya La Liqasının 36-cı turunun “Betis” və “Elçe” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun “Olimpiko de Sevilya – La Cartuja” stadionunda (Sevilya, İspaniya) baş tutub.
Ev sahibi komandanın oyunçuları 2:1 hesablı qələbəni qeyd ediblər.
“Betis”in hücumçusu Kuço Ernandes matçın ilk qolunu doqquzuncu dəqiqədə vurub. Qonaq müdafiəçi Hektor Fort isə 41-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşib. 68-ci dəqiqədə yarımmüdafiəçi Pablo Fornals qonaqların qapısından ikinci qolu keçirərək hesabı 2:1 edib.
İspaniya liqasında 36 oyundan sonra “Betis” 57 xalla turnir cədvəlində beşinci yerdədir. “Elçe” isə 39 xalla 15-ci yerdədir.
Turun digər oyununda “Selta” “Levante”yə məğlub olub – 2:3. Bu məğlubiyyətlə “Selta” (50 xal) “Betis”i ötərək beşinci yerə çıxmaq şanslarını itirib. “Levante” 39 xal toplayaraq 14-cü yerdədir.