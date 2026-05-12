12 May 2026
AZ

“Real Madrid” prezidenti: “Bu mövsüm 18 xalımızı oğurlayıblar”

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 May 2026 23:21
56
“Real Madrid” prezidenti: “Bu mövsüm 18 xalımızı oğurlayıblar”

“Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres bildirib ki, “Los Blancos” bu mövsüm hakim qərarları səbəbindən 18 xal itirib.

İdman.Biz-in mlumatına görə, 79 yaşlı mütəxəssis həmçinin vurğulayıb ki, “kral klubu” onun rəhbərliyi dövründə daha çox La Liqa titulunu qazanmalı idi.

“Necə əsəbiləşməyə bilərəm? Mən yeddi La Liqa titulunu qazandım, amma 14-nü qazanmalı idim. Onlar məndən yeddisini aldılar. Və bu mövsüm onlar bizdən 18 xal oğurladılar. Bu "rejim ziyalıları" bizə zərər verir”, - deyə Peres mətbuat konfransında bildirib.

İspaniya çempionatının 35 oyunundan sonra “Real Madrid” 77 xalla ikinci yerdədir.

Peres 2000-ci ildən 2006-cı ilə qədər “Real Madrid”in prezidenti olub. O, bu vəzifəyə 2009-cu ildə qayıdıb.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Runi Barci İsveç millisinin DÇ-2026-dakı heyətinə düşməyib
22:50
DÇ-2026

Runi Barci İsveç millisinin DÇ-2026-dakı heyətinə düşməyib

“Tottenhem”in yarımmüdafiəçisi Deyan Kuluşevski də heyətdən kənarda qalıb
Kilian Mbappe: “Fransızlar bədbəxt olduqları zaman xoşbəxt olurlar”
22:20
Dünya futbolu

Kilian Mbappe: “Fransızlar bədbəxt olduqları zaman xoşbəxt olurlar”

Mbappe məsələni “mədəni fenomen” adlandırıb
Dik Advokatdan DÇ-2026 üçün tarixi dönüş
21:32
Futbol

Dik Advokatdan DÇ-2026 üçün tarixi dönüş - YENİLƏNİB

78 yaşlı məşqçi Kürasao yığmasına qayıdıb
Peres: “Ağır xəstəliyimlə bağlı məlumatlar uydurmadır”
21:17
Dünya futbolu

Peres: “Ağır xəstəliyimlə bağlı məlumatlar uydurmadır”

Peres 2000-ci ildən 2006-cı ilə qədər “Real Madrid”in prezidenti olub
Çexiya yığmasının dünya çempionatı üçün genişləndirilmiş heyəti açıqlanıb
20:47
DÇ-2026

Çexiya yığmasının dünya çempionatı üçün genişləndirilmiş heyəti açıqlanıb

Çexiya millisi 2026-cı il dünya çempionatında A qrupunda oynayacaq
Baş məşqçi Bruno Jenesio “Lill”dən ayrılmağa yaxındır
20:31
Dünya futbolu

Baş məşqçi Bruno Jenesio “Lill”dən ayrılmağa yaxındır

"Lill" artıq Jenesionun yerinə potensial məşqçi axtarır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
“Real Sosyedad” “Betis”lə oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb
10 May 01:05
Dünya futbolu

“Real Sosyedad” “Betis”lə oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Real Sosyedad” 44 xalla səkkizinci yerdədir