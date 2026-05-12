12 May 2026
AZ

Dik Advokatdan DÇ-2026 üçün tarixi dönüş

Futbol
Xəbərlər
12 May 2026 11:38
143
Dik Advokatdan DÇ-2026 üçün tarixi dönüş

Kurasao futbol millisinin sabiq baş məşqçisi Dik Advokat DÇ-2026 öncəsi yığmaya qayıtmağa hazırlaşır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Voetbal International” məlumat yayıb.

Bildirilir ki, ailə vəziyyətinin sabitləşməsi onun yenidən işə qayıtmasına imkan yaradıb.

Advokat Kurasao yığmasını tarixində ilk dəfə Dünya Çempionatının final mərhələsinə çıxaran məşqçi kimi diqqət çəkib. O, fevralda vəzifədən ayrıldıqdan sonra komandanı Fred Rutten çalışdırırdı. Ruttenin istefasından sonra niderlandlı mütəxəssisin qayıdışı üçün yol açılıb.

Kurasao yığması DÇ-2026-da Almaniya, Ekvador və Kot-d’İvuarla eyni qrupda mübarizə aparacaq.

Əgər Advokat mundialda komandanın başında meydana çıxsa, Dünya Çempionatları tarixinin ən yaşlı baş məşqçisi ola bilər. Hazırkı rekord Otto Rexagelə məxsusdur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”ın qapıçısı: “Təklif gəlsə, ciddi şəkildə nəzərdən keçirəcəyəm - MÜSAHİBƏ
11:23
Futbol

“Qarabağ”ın qapıçısı: “Təklif gəlsə, ciddi şəkildə nəzərdən keçirəcəyəm - MÜSAHİBƏ

Mateuş Koxalski komandanın daxili arenadakı çıxışını dəyərləndirib
Azərbaycan Kubokunun finalı: “Sabah” və “Zirə” 31-ci dəfə qarşılaşacaq
10:53
Futbol

Azərbaycan Kubokunun finalı: “Sabah” və “Zirə” 31-ci dəfə qarşılaşacaq

“Sabah” və “Zirə” arasında indiyədək 72 qol vurulub.
Sesk Fabreqas Vinisius və Xabi Alonso qalmaqalına münasibət bildirib
10:38
Futbol

Sesk Fabreqas Vinisius və Xabi Alonso qalmaqalına münasibət bildirib

Baş məşqçi heç kim komandadan üstün olmadığını söyləyib
“Qarabağ” fransalı vingerlə anlaşdı - VİDEO
10:25
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” fransalı vingerlə anlaşdı - VİDEO

Ağdam təmsilçisi və Jali Muaddib arasında tam razılıq əldə olunub
Bu günün futbol afişası
09:43
Futbol

Bu günün futbol afişası

La Liqada üç oyun var, digər aparıcı çempionatlarda fasilədir
Dembeleyə mübahisəli mükafat
09:31
Futbol

Dembeleyə mübahisəli mükafat

PSJ-nin lideri az oyunla Liqa 1-də mövsümün ən yaxşısı seçilib

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb