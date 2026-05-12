12 May 2026
AZ

“Qarabağ”ın qapıçısı: “Təklif gəlsə, ciddi şəkildə nəzərdən keçirəcəyəm - MÜSAHİBƏ

Futbol
Xəbərlər
12 May 2026 11:23
170
“Qarabağ”ın qapıçısı: “Təklif gəlsə, ciddi şəkildə nəzərdən keçirəcəyəm - MÜSAHİBƏ

“Bütün komanda adından danışmaq mənim üçün çətindir”.

Bunu Azərbaycan Premyer Liqasında hazırda 63 xalla ikinci pillədə qərarlaşan “Qarabağ”ın polşalı qapıçısı Mateuş Koxalski AZƏRTAC-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

- “Qarabağ" Çempionlar Liqasındakı parlaq çıxışına baxmayaraq, daxili yarışlarda uzun illərdən sonra ilk dəfə mövsümü titulsuz başa vuracaq. Sizcə, komandaya zirvədə qalmaq üçün nə çatmadı?

- Bu suala dəqiq cavab vermək çətindir, çünki mən məşqçi deyiləm. Amma fikrimcə, daxili yarışlarda uğur qazanmaq üçün Çempionlar Liqasında göstərdiyimiz motivasiya və keyfiyyət çatmadı. Bəzi oyunlarda yaxşı təsir bağışlasaq da, sanki əsas məqamı, yəni qol vurmağı unudurduq. Futbolda təkcə ötürmələr və gözəl driblinqlərlə nəticə qazanmaq mümkün deyil. Qələbə üçün qol vurmaq və epizodlardan maksimum yararlanmaq lazımdır.

- Sizə görə, mövsümün qırılma anı nə oldu?

- Düşünmürəm ki, mövsüm ərzində xüsusi bir qırılma anı oldu. Problemlər daha çox mövsümün əvvəlindən hiss olunurdu. Xüsusilə liqa oyunlarında müəyyən keyfiyyət və stabillik çatmadı. Məhz buna görə də çempionluq uğrunda mübarizədə istədiyimiz nəticəni əldə edə bilmədik.

- Çempionlar Liqasındakı uğurlu performansdan sonra yəqin ki, transfer məsələlərinə görə menecerinizə müraciətlərin sayı artıb. Adınız tez-tez başqa klublarla hallanır. Seçim etmisiniz? “Qarabağ”, yoxsa başqa klub?

- İnsanların düşündüyü qədər çox təklif almıram. Hazırda diqqətimi tam şəkildə “Qarabağ”a yönəltmişəm və bu komandanın futbolçusuyam. Əlbəttə, gələcəkdə konkret təklif olarsa, həmin variantları dəyərləndirəcəyəm. “Qarabağ”a çox şey borcluyam. Burada həm futbolçu, həm də insan kimi inkişaf etmişəm. Amma hər futbolçu kimi mənim də arzum Avropanın ən güclü liqalarında çıxış etməkdir. Əgər belə bir imkan yaranarsa, bunu ciddi şəkildə nəzərdən keçirəcəyəm. Düşünürəm ki, azarkeşlər də bu arzunu anlayışla qarşılayacaqlar.

- Demək olar ki, 2-ci yerin taleyini böyük ölçüdə həll etmisiniz. Bu mənada oyunlara motivasiya baxımından əziyyət çəkmirsiniz?

- Bütün komanda adından danışmaq mənim üçün çətindir. Amma öz adımdan deyə bilərəm ki, hər oyuna eyni məsuliyyət və ciddiyyətlə yanaşıram. Mövsümün əvvəlindən etibarən bütün matçlara maksimum motivasiya ilə hazırlaşmışam. Qarşıdakı görüşlərdə də meydanda əlimdən gələnin ən yaxşısını etməyə çalışacağam. Ümid edirəm ki, mövsümün son oyunlarında maksimum nəticə göstərərək qalan qarşılaşmaların hamısında qələbə qazana biləcəyik.

- Mayın 13-də Azərbaycan Kubokunda final oyunu keçiriləcək. Avropa Liqasına vəsiqə üçün “Qarabağ” çempionatda 2-ci yeri tutub, finalda “Sabah”ın “Zirə”yə qalib gəlməsini gözləməlidir. Yəqin həmin gün “Sabah”a azarkeşlik edəcəksiniz...

- Finalda xüsusi olaraq hansısa komandaya azarkeşlik etməyəcəyəm. Amma vəziyyət belə tələb edirsə, qoy, “Sabah” qalib gəlsin və biz də çempionatı ikinci pillədə başa vuraq. Düşünürəm ki, bu klub və onun azarkeşləri hər mövsüm avrokuboklarda iştirak etməyə layiqdirlər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dik Advokatdan DÇ-2026 üçün tarixi dönüş
11:38
Futbol

Dik Advokatdan DÇ-2026 üçün tarixi dönüş

78 yaşlı məşqçi Kurasao yığmasına qayıdır və rekordun bir addımlığına gəlir
Azərbaycan Kubokunun finalı: “Sabah” və “Zirə” 31-ci dəfə qarşılaşacaq
10:53
Futbol

Azərbaycan Kubokunun finalı: “Sabah” və “Zirə” 31-ci dəfə qarşılaşacaq

“Sabah” və “Zirə” arasında indiyədək 72 qol vurulub.
Sesk Fabreqas Vinisius və Xabi Alonso qalmaqalına münasibət bildirib
10:38
Futbol

Sesk Fabreqas Vinisius və Xabi Alonso qalmaqalına münasibət bildirib

Baş məşqçi heç kim komandadan üstün olmadığını söyləyib
“Qarabağ” fransalı vingerlə anlaşdı - VİDEO
10:25
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” fransalı vingerlə anlaşdı - VİDEO

Ağdam təmsilçisi və Jali Muaddib arasında tam razılıq əldə olunub
Bu günün futbol afişası
09:43
Futbol

Bu günün futbol afişası

La Liqada üç oyun var, digər aparıcı çempionatlarda fasilədir
Dembeleyə mübahisəli mükafat
09:31
Futbol

Dembeleyə mübahisəli mükafat

PSJ-nin lideri az oyunla Liqa 1-də mövsümün ən yaxşısı seçilib

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb