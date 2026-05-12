Azərbaycan Kubokunun finalı: “Sabah” və “Zirə” 31-ci dəfə qarşılaşacaq

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun finalında üz-üzə gələcək “Sabah”la “Zirə” arasındakı matç tərəflər arasında 31-ci duel olacaq.
İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, indiyədək yalnız Premyer Liqada qarşılaşan komandalar arasında 30 matç baş tutub.
Bu görüşlərdə “Sabah” 12, “Zirə” 8 dəfə qalib gəlib. 10 qarşılaşmada heç-heçə qeydə alınıb.
72 qolun vurulduğu duellərdə “Sabah” üstündür. Masazır təmsilçisi 40, Zirənin eyniadlı klubu 32 qola sevinib.
“Sabah” - “Zirə” qarşılaşmalarında 42 futbolçu qol sevinci yaşayıb. “Sabah”ın 24, “Zirə”nin 20 oyunçusu rəqib qapısına yol tapıb. Davit Volkovla Xulio Sezar Rodrigez hər iki komandanın heyətində fərqlənib.
7 qola sevinən Volkov duellərin ən məhsuldar oyunçusudur. O, “Zirə”də 6, “Sabah”da 1 dəfə sevinib. Xulio isə 3 dəfə masazırlıları, 2 dəfə zirəliləri sevindirməyi bacarıb.
Volkov “Zirə”də 6 qol vurduğu kimi Coy Lens Mikels də eyni sayda topu “Sabah”da vurub. Beş futbolçunun aktivində 3 qol var. Hamidu Keyta “Zirə”də, Amadu Diallo, Kevin Kubemba, Marko Deviç və Velko Simiç “Sabah”da buna nail olub.
Əvvəlki 30 dueldə yeganə het-trik Volkovun hesabındadır. 8 dubl qeydə alınıb. Marko Deviç, Velko Simiç, Amadu Diallo, Coy Lens Mikels və Kevin Kubemba “Zirə”nin, Hamidu Keyta, Nicat Süleymanov və Xulio Sezar Rodriqez “Sabah”ın qapısına 2 qol vurub.
2018/19 mövsümü
25.08.2018. Zirə - Sabah - 0:2
Marko Deviç, 2, 30
27.10.2018. Sabah - Zirə - 2:1
Məqsəd İsayev, 45+1; Cavid İmamverdiyev, 90+2 // Tellur Mütəllimov, 73
02.02.2019. Zirə - Sabah - 0:2
Marko Deviç, 47 (p.); Rəşad Eyubov, 68
11.05.2019. Sabah - Zirə - 0:3
Xulio Sezar Rodriqez, 38, 81; Robin Nqalande, 69
2019/20 mövsümü
31.08.2019. Zirə - Sabah - 1:1
Soni Norde, 88 // Amadu Diallo, 35
26.10.2019. Sabah - Zirə - 2:2
Amadu Diallo, 28, 44 // Nicat Süleymanov, 22, 88
01.02.2020. Zirə - Sabah - 2:0
Ağabala Ramazanov, 45+1; Riçard Qadze, 78
2020/21 mövsümü
20.09.2020. Zirə - Sabah - 0:2
Xulio Sezar Rodriges, 51; Kevin Kubemba, 90+2
08.11.2020. Sabah - Zirə - 0:1
Ağabala Ramazanov, 58
14.02.2021. Zirə - Sabah - 2:2
Davit Volkov, 79; Klesio Bauk, 90+2 // Kevin Kubemba, 9, 83
19.05.2021. Sabah - Zirə - 2:1
Ramil Şeydayev, 21; Xulio Sezar Rodriges, 89 // Qismət Alıyev, 78 (pen.)
2021/22 mövsümü
18.09.2021. Zirə - Sabah - 1:1
Mohamed Hamdaui, 49 // Şpiro Periçiç, 83
06.11.2021. Sabah - Zirə - 3:3
Coy-Lens Mikels, 2, 24; Xuan Kamara, 45+2 // Davit Volkov, 5, 60, 81
20.02.2022. Zirə - Sabah - 2:0
Hamidu Keyta, 63, 90+4
09.04.2022. Sabah - Zirə - 3:1
Lukas Rangel, 40; Coy-Lens Mikels, 58; Xulio Sezar Rodrigez, 90+5 // Hamidu Keyta, 48
2022/23 mövsümü
12.08.2022. Zirə - Sabah - 1:3
Sertan Taşkın, 34 // Abdulaye Ba, 5; Coy Lens Mikels, 27; Namik Ələskərov, 48
15.10.2022. Sabah - Zirə - 1:0
Emmanuel Apeh, 72
15.03.2023. Zirə - Sabah - 0:2
Davit Volkov, 52; Coy Lens Mikels, 62
22.05.2023. Sabah - Zirə - 0:0
2023/24 mövsümü
26.08.2023. Zirə - Sabah - 1:0
Vladislav Kulaç, 2
05.11.2023. Sabah - Zirə - 0:1
Rüstəm Əhmədzadə, 90+1
27.01.2024. Zirə - Sabah - 0:1
Sofian Çakla, 90+9 (p.)
30.03.2024. Sabah - Zirə - 0:1
Ruan Renato, 25
2024/25 mövsümü
11.08.2024. Sabah - Zirə - 0:2
Rafael Utziq, 50 (p.); Salifu Suma, 52
20.10.2024. Zirə - Sabah - 1:1
Giorgi Papunaşvili, 90+1 // Cesse Sekidika, 7
15.03.2025. Sabah - Zirə - 1:1
Cesse Sekidika, 34 // Davit Volkov, 63
17.05.2025. Zirə - Sabah - 1:1
Giorgi Papunaşvili, 26 // Pavol Safranko, 68
2025/26 mövsümü
19.10.2025. Sabah - Zirə - 3:0
Aron Maluda, 42; Velko Simiç, 45+2; 75
31.01.2026. Zirə - Sabah - 1:3
Davit Volkov, 83 // Velko Simiç, 9; İvan Lepiniça, 22; Xəyal Əliyev, 27
11.04.2026. Sabah - Zirə - 2:2
Coy Lens Mikels, 16; İqor Noqeyra, 51 // Ruan Renato, 32 (p.); Eren Aydın, 41