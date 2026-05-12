12 May 2026
AZ

“Qarabağ” fransalı vingerlə anlaşdı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
12 May 2026 10:25
119
“Qarabağ” fransalı vingerlə anlaşdı

“Qarabağ” yay transfer pəncərəsində heyətinə qatacağı ilk futbolçunu müəyyənləşdirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi Kiprin “Omoniya” (Aradipu) klubunda çıxış edən Jali Muaddibi transfer etməyə hazırlaşır.

Bildirilir ki, fransalı vinger yeni mövsümdən etibarən Azərbaycan çempionunun formasını geyinəcək.

Məlumatı Nikosiya təmsilçisinin baş meneceri Giorqos İrakleus də təsdiqləyib. O qeyd edib ki, 25 yaşlı futbolçu ilə “Qarabağ” arasında artıq tam razılıq əldə olunub.

Baş menecerin sözlərinə görə, Muaddib bir neçə ay əvvəl “Qarabağ”dan təklif alsa da, mövsümün sonuna qədər komandasında qalaraq klubunun liqada yerini qorumasına kömək etmək istəyib.

Cari mövsümdə Kipr klubunun heyətində 31 matça çıxan vinger 4 qol və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Futbolçunun müqaviləsi yayda başa çatacağı üçün o, “Qarabağ”a azad agent kimi qoşulacaq.

İrakleus həmçinin qeyd edib ki, müqavilədə müəyyən maliyyə detalları olsa da, klub futbolçunun transferinə mane olmayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Kubokunun finalı: “Sabah” və “Zirə” 31-ci dəfə qarşılaşacaq
10:53
Futbol

Azərbaycan Kubokunun finalı: “Sabah” və “Zirə” 31-ci dəfə qarşılaşacaq

“Sabah” və “Zirə” arasında indiyədək 72 qol vurulub.
“Zirə” “Sabah”la final matçına hazırlaşır
11 May 21:25
Azərbaycan futbolu

“Zirə” “Sabah”la final matçına hazırlaşır - FOTO

“Sabah” – “Zirə” qarşılaşması mayın 13-də keçiriləcək
Karim Rossi: “Hələ heç bir klubla yekun razılığım yoxdur” - MÜSAHİBƏ
11 May 18:30
Futbol

Karim Rossi: “Hələ heç bir klubla yekun razılığım yoxdur” - MÜSAHİBƏ

“Şamaxı”nın hücumçusu gələcək karyerası ilə bağlı açıqlama verib
Breno Almeyda: “Bu nəticə əziyyətimizin bəhrəsidir”
11 May 18:14
Futbol

Breno Almeyda: “Bu nəticə əziyyətimizin bəhrəsidir”

“Neftçi”nin braziliyalı futbolçusu “Şamaxı” üzərində qələbəni şərh edib
Ramal Hüseynov: “Sabah” “Qarabağ”dan üstün futbol oynamaqla çempion oldu”
11 May 17:59
Azərbaycan futbolu

Ramal Hüseynov: “Sabah” “Qarabağ”dan üstün futbol oynamaqla çempion oldu”

“Qarabağ”ın veteran futbolçusundan yeni mövsüm proqnozu
“Neftçi”nin müdafiəçisi: “Adaptasiya üçün vaxt lazım idi” - MÜSAHİBƏ
11 May 17:18
Futbol

“Neftçi”nin müdafiəçisi: “Adaptasiya üçün vaxt lazım idi” - MÜSAHİBƏ

Falaye Sako “Neftçi”nin çıxışını dəyərləndirdi

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb