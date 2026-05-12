Peres: “Ağır xəstəliyimlə bağlı məlumatlar uydurmadır”

“Real Madrid” prezidenti Florentino Peres istefa vermək niyyətində olmadığını açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, 79 yaşlı Peres ciddi xəstəliyi olduğu barədə xəbərləri də təkzib edib.

“Sizə deməyimə çox təəssüf edirəm, amma istefa verməyəcəyəm... İstefa verməyəcəyəm! Mənə qarşı kampaniyalar aparılır. Amma mən hələ də buradayam və prezidentəm. İnsanlar xərçəng xəstəliyinə tutulduğumu deyirdilər, amma hamısı yalan idi. Yorulmamışam”, - deyə Peres mətbuat konfransında bildirib.

Peres 2000-ci ildən 2006-cı ilə qədər “Real Madrid”in prezidenti olub. O, bu vəzifəyə 2009-cu ildə qayıdıb.

