Baş məşqçi Bruno Jenesio “Lill”dən ayrılmağa yaxındır

Fransız məşqçi Bruno Jenezionun “Lill”dən ayrılma ehtimalı yüksəkdir.
İdman.Biz bu barədə “L'Équipe” qəzetinə istinadən məlumat verir.
Onun rəhbərliyi altında komanda 61 xalla Liqa 1-də üçüncü yerdədir və Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmağa yaxındır. Buna baxmayaraq, məşqçi əvvəllər təsdiqləmişdi ki, hazırda müqavilənin uzadılması barədə məlumat yoxdur; Jenesionun “Lill”lə müqaviləsi gələn yaya qədərdir.
Mənbənin məlumatına görə, "Lill" artıq Jenesionun yerinə potensial məşqçi axtarır. Əsas namizəd “Trua”dan Stefan Dümondur, lakin onun Liqa 1-ə yüksəldiyi klubdan ayrılması ehtimalı azdır. Başqa bir seçim isə əvvəllər “Yuventus”da çıxış edən Tiaqo Mottadır. Jenesionun növbəti təyinatı “Marsel” və ya “Nitsa” ola bilər.