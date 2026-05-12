12 May 2026
AZ

“Cohor” dünya rekorduna çatdı: 108 oyunluq məğlubiyyətsiz seriya

Futbol
Xəbərlər
12 May 2026 17:58
150
“Cohor” dünya rekorduna çatdı: 108 oyunluq məğlubiyyətsiz seriya

Malayziyanın “Cohor Darul Tazim” futbol komandası ölkə çempionatında beş ildir məğlub olmur.

İdman.Biz xəbər verir ki, klub Superliqanı 108 oyunluq məğlubiyyətsiz seriya ilə başa vuraraq dünya rekordunu təkrarlayıb. Bu göstərici ötən əsrdən Fil Dişi Sahilinin “ASEK Mimozas” klubuna məxsus idi. Afrika təmsilçisi 1989–1994-cü illərdə çempionatda 108 oyun uduzmayıb.

“Cohor Darul Tazim” 12-ci dəfə ardıcıl Malayziya çempionu olub. Komanda mövsümdə 24 oyunun 23-də qalib gəlib, bir dəfə heç-heçə edib və 117 qol vurub. Bu, hər oyuna orta hesabla təxminən beş qol deməkdir.

Çempion son turda da rəqibinə aman verməyib. “Cohor Darul Tazim” “Kelantan TRW” komandasını 14:1 hesabı ilə darmadağın edərək mövsümün ən böyük qələbəsini qazanıb.

Malayziya nəhəngi çempionatda sonuncu dəfə 2021-ci ilin aprelində məğlub olub. Növbəti mövsümün birinci turunda uduzmasa, “Cohor Darul Tazim” dünya rekordunun tək sahibinə çevriləcək.

Klub səfər oyunlarında da tarixi göstəriciyə imza atıb. “Cohor Darul Tazim” 2018-ci ildən bəri çempionatda səfərdə 85 oyundur məğlub olmur.

Bu hegemonluğun əsas səbəblərindən biri böyük maliyyə imkanları və klubun son illərdə güclü investisiya layihəsinə çevrilməsidir. “AS” nəşri yazır ki, layihə 2013-cü ildən şahzadə Tunku İsmayıl İdrisin rəhbərliyi altında inkişaf etdirilib, infrastruktura, akademiyaya və idarəetməyə ciddi yatırımlar edilib.

Bununla belə, klubun daxili çempionatdakı total üstünlüyü beynəlxalq arenada eyni səviyyədə davamlı hegemonluğa çevrilməyib. “Cohor Darul Tazim” 2015-ci ildə AFC Kubokunu qazansa da, Asiyanın ən yüksək səviyyəli klub turnirində hələ əsas favoritlər sırasında sabit yer tuta bilməyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qətər millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb
18:44
DÇ-2026

Qətər millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb - FOTO

Dünya çempionatında Qətər B qrupunda oynayacaq
Ötən mövsüm “Qarabağ”ın gəlirləri 12,7 faiz artıb
18:30
Azərbaycan futbolu

Ötən mövsüm “Qarabağ”ın gəlirləri 12,7 faiz artıb

Ötən mövsüm klubun ümumi aktivlərinin həcmi 47,04 milyon manat təşkil edib
Jerar Pikeyə 200 minlik cərimə şoku
18:13
Futbol

Jerar Pikeyə 200 minlik cərimə şoku

“Barselona”nın sabiq müdafiəçisi səhm əməliyyatına görə cəzalandırılıb
AFFA hakimlər üçün danışılmış oyunlara qarşı maarifləndirici sessiya keçirib - FOTO
17:46
Azərbaycan futbolu

AFFA hakimlər üçün danışılmış oyunlara qarşı maarifləndirici sessiya keçirib - FOTO

Təlimdə oyunların toxunulmazlığı və hakimlərin məsuliyyəti müzakirə olunub
“Konfrans Liqasının qrup mərhələsinə çıxmaq istəyirik” - “Turan Tovuz”un kapitanından İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:32
Futbol

“Konfrans Liqasının qrup mərhələsinə çıxmaq istəyirik” - “Turan Tovuz”un kapitanından İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Faiq Hacıyev komandanın avrokuboklardakı çıxışı ilə bağlı gözləntilərindən danışıb
Karvahal DÇ-2026-dan kənarda qaldı - FOTO
17:18
Futbol

Karvahal DÇ-2026-dan kənarda qaldı - FOTO

“Real Madrid”in kapitanı İspaniya millisinin son heyətində yer almayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb