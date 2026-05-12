12 May 2026
AZ

Qətər millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb - FOTO

DÇ-2026
Xəbərlər
12 May 2026 18:44
148
Qətər millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb

Qətər milli komandasının baş məşqçisi Hulen Lopetegi bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyəti açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, ilkin heyətdə 36 oyunçu var.

Qətərin 2026-cı il Dünya Kuboku üçün genişləndirilmiş heyəti:

Qapıçılar: Mahmud Abunada, Meşal Barşam, Salah Zakaria, Şehab Ellesi.

Oyunçular: Əbdüləziz Hatəm, Əhməd Əl-Qanehi, Əhməd Alaa, Əhməd Fəthi, Əkrəm Afif, Alhashmi Alhussain, Almoez Ali, Assim Madibo, Ayoub Al-Oui, Boualem Houhi, Bassam Al-Raui, Edmilson Junior, Hassan Al-Haydos, Hossan Al-Laberyes, I. Boudiaf, Lucas Mendes, Mohammed Al-Mannai, Mohammed Muntari, Mohammed Waad, Mubaran Shanan, Niall Mason, Pedro Miguel, Rayan Al-Ali, Sebastian Soria, Sultan Al-Brake, Tahsin Mohammed Cəmşid, Tarek Salman, Youssef Abdulrazzaq.

2026-cı il dünya çempionatında Qətər B qrupunda oynayacaq və rəqibləri İsveçrə, Kanada və Bosniya və Herseqovina olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

ABŞ millisinin yarımmüdafiəçisi dünya çempionatını buraxacaq
11 May 23:32
DÇ-2026

ABŞ millisinin yarımmüdafiəçisi dünya çempionatını buraxacaq

Kardozonun sağalması üç aydan altı aya qədər çəkə bilər
Bosniya millisi DÇ-2026 üçün yekun heyətini açıqlayıb
11 May 21:41
DÇ-2026

Bosniya millisi DÇ-2026 üçün yekun heyətini açıqlayıb

Baş məşqçi Sergey Barbarez yekun siyahıya 26 futbolçu daxil edib
Argentina millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb
11 May 18:45
DÇ-2026

Argentina millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb

Dünya çempionatı bir aydan sonra start götürür
Neymar Braziliyanın DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətinə daxil edilib
10 May 07:09
DÇ-2026

Neymar Braziliyanın DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətinə daxil edilib

İlkin siyahıya daxil edilməsi Neymarın yekun heyətdə yer almasına zəmanət vermir
Futbol üzrə DÇ-2026-nın açılışı necə olacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
9 May 17:14
DÇ-2026

Futbol üzrə DÇ-2026-nın açılışı necə olacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Dördilliyin ən böyük futbol turnirinə Mexikoda start veriləcək
İran DÇ-2026-da iştirak edəcək? - Səfirdən AÇIQLAMA
28 Aprel 13:44
DÇ-2026

İran DÇ-2026-da iştirak edəcək? - Səfirdən AÇIQLAMA

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb