Qətər millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb - FOTO

Qətər milli komandasının baş məşqçisi Hulen Lopetegi bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyəti açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, ilkin heyətdə 36 oyunçu var.
Qətərin 2026-cı il Dünya Kuboku üçün genişləndirilmiş heyəti:
Qapıçılar: Mahmud Abunada, Meşal Barşam, Salah Zakaria, Şehab Ellesi.
Oyunçular: Əbdüləziz Hatəm, Əhməd Əl-Qanehi, Əhməd Alaa, Əhməd Fəthi, Əkrəm Afif, Alhashmi Alhussain, Almoez Ali, Assim Madibo, Ayoub Al-Oui, Boualem Houhi, Bassam Al-Raui, Edmilson Junior, Hassan Al-Haydos, Hossan Al-Laberyes, I. Boudiaf, Lucas Mendes, Mohammed Al-Mannai, Mohammed Muntari, Mohammed Waad, Mubaran Shanan, Niall Mason, Pedro Miguel, Rayan Al-Ali, Sebastian Soria, Sultan Al-Brake, Tahsin Mohammed Cəmşid, Tarek Salman, Youssef Abdulrazzaq.
2026-cı il dünya çempionatında Qətər B qrupunda oynayacaq və rəqibləri İsveçrə, Kanada və Bosniya və Herseqovina olacaq.