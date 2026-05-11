Argentina millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb

Argentina millisi rəsmi sosial media hesablarında 2026-cı il dünya çempionatı üçün genişləndirilmiş heyəti açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, dünya çempionatı ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.

Qapıçılar: Emiliano Martinez (Aston Villa), Jeronimo Rulli (Marsel), Valter Benites (PSV), Xuan Musso (Atletiko), Fakundo Kambese (Rasinq), Santyaqo Beltran (River Pleyt).

Müdafiəçilər: Aqustín Giay (Palmeyras), Nauel Molina (Atletiko), Qonzalo Montiel, German Pessella (hər ikisi River Pleyt), Nikolas Kapaldo (Sankt-Pauli), Kevin Makallister (Union), Lukas Martínez (River Pleyt), Markos Senesi (Bornmut), Lisandro Martinrs (Mançester Yunayted), Marcos Lib), Nikolas Otamendi (Benfika), Kristian Romero (Tottenhem), Leonardo Balerdi (Marsel), Lautaro Di Lollo (Boka Xuniors), Zayed Romero (Xetafe), Fakundo Medina (Lans/Marsel), Nikolas Talyafiko (Lion), Markos Akunya (River Pleyt), Qabriel Roxas (Rasinq)

Yarımmüdafiəçilər: Massimo Perrone (Komo), Leandro Paredes (Boka Xuniors), Qvido Rodriqes (Valensiya), Anibal Moreno (River Pleyt), Enzo Fernandes (Çelsi), Rodriqo De Paul (İnter Mayami), Ezekiel Palasios (Bayer), Aleksis Makallister (Liverpul), Covani Lo Selso (Betis), Niko Paz (Komo), Nikolas Dominqes (Nottingem Forest), Alehandro Qarnaço (Çelsi), Nikolas Qonzales (Atletiko), Klaudio Eçeverri (Jirona), Milton Delqado (Boka Xuniors), Alan Varela (Porto), Esekel Fernandes (Bayer), Emilio Bunendia (Aston Villa), Valentin Barko (Strasburq), Tiaqo Almada (Atletiko), Tomas Aranda (Boka Xuniors).

Hücumçular: Culiano Simeone, Xulian Alvares, Nikolas Qonzales (hamısı Atletiko), Lionel Messi (İnter Mayami), Lautaro Martínes (İnter), Santyaqo Kastro (Bolonya), Franko Mastantuono (Real Madrid), Canluka Prestianni (Benfika), Matias Soule (Roma), Santyaqo Kastro (Bolonya), Xose Maneul Lopes (Palmeyras), Mateo Pelleqrino (Parma).

