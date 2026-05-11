11 May 2026
AZ

ABŞ millisinin yarımmüdafiəçisi dünya çempionatını buraxacaq

DÇ-2026
Xəbərlər
11 May 2026 23:32
112
ABŞ millisinin yarımmüdafiəçisi dünya çempionatını buraxacaq

“Atletiko Madrid” və ABŞ milli futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Conni Kardozo sağ topuğundan zədə aldıqdan sonra əməliyyat olunacaq.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Madrid klubunun saytında məlumat verilib.

Kardozo ötən həftə klubun məşqi zamanı zədə alıb. 24 yaşlı yarımmüdafiəçiyə oynaq zədəsi ilə birlikdə bağın ciddi şəkildə burxulması diaqnozu qoyulub. Kardozo tezliklə əməliyyat olunacaq.

İspaniya mediasının məlumatına görə, Kardozonun sağalması üç aydan altı aya qədər çəkə bilər. Futbolçunun 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatını buraxması ehtimalı var. ABŞ milli komandası turnirin qrup mərhələsində Türkiyə, Paraqvay və Avstraliya ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bosniya millisi DÇ-2026 üçün yekun heyətini açıqlayıb
21:41
DÇ-2026

Bosniya millisi DÇ-2026 üçün yekun heyətini açıqlayıb

Baş məşqçi Sergey Barbarez yekun siyahıya 26 futbolçu daxil edib
Argentina millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb
18:45
DÇ-2026

Argentina millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb

Dünya çempionatı bir aydan sonra start götürür
Neymar Braziliyanın DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətinə daxil edilib
10 May 07:09
DÇ-2026

Neymar Braziliyanın DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətinə daxil edilib

İlkin siyahıya daxil edilməsi Neymarın yekun heyətdə yer almasına zəmanət vermir
Futbol üzrə DÇ-2026-nın açılışı necə olacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
9 May 17:14
DÇ-2026

Futbol üzrə DÇ-2026-nın açılışı necə olacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Dördilliyin ən böyük futbol turnirinə Mexikoda start veriləcək
İran DÇ-2026-da iştirak edəcək? - Səfirdən AÇIQLAMA
28 Aprel 13:44
DÇ-2026

İran DÇ-2026-da iştirak edəcək? - Səfirdən AÇIQLAMA

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq
DÇ-2026-da sarı vərəqələrlə bağlı yeni qayda tətbiq olunacaq
28 Aprel 12:03
DÇ-2026

DÇ-2026-da sarı vərəqələrlə bağlı yeni qayda tətbiq olunacaq

Futbolçuların xəbərdarlıqları iki mərhələdə silinəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb