Çexiya yığmasının dünya çempionatı üçün genişləndirilmiş heyəti açıqlanıb

Çexiya Futbol Assosiasiyasının rəsmi saytında bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatı üçün milli komandanın genişləndirilmiş heyəti dərc edilib.
İdman.Biz bildirir ki, ilkin heyətdə 54 oyunçu yer alıb.
Qapıçılar: Lukas Qorniçek (Braqa), Martin Yedliçka (Banik Ostrava), Antonin Kinski (Tottenhem), Yan Kutni (Siqma Olomouts), Matey Kovar (PSV), Yakub Markoviç (Slaviya Praqa), İndrjih Stanek (Slaviya Praqa).
Müdafiəçilər: Vladimír Kufal (Hoffenhaym), David Doudera (Slaviya Praqa), Matey Hadaş (Siqma Olomouts), Tomas Qoleş (Slaviya Praqa), Robin Qranaç (Hoffenhaym), Stepan Haloupek (Slaviya Praqa), Vatslav Yemelka (Viktoria Plzen), David Yurasek (Slaviya Praqa), Ladislav Kreyçi (Vulverhempton), Karel Şpaçil (Viktoriya Plzen), Adam Şevinski (Sparta Praqa), Martin Vitik (Bolonya), Tomas Vlçek (Slaviya Praqa), Yaroslav Zelenı (Sparta Praqa), David Zima (Slaviya Praqa).
Yarımmüdafiəçilər: Lukaş Ambros (Qurnik Zabje), Mixal Beran (Siqma Olomouts), Pavel Buxa (Sinsinnati), Lukaş Çerv (Viktoriya Plzen), Krıştof Danek (LASK), Vladimir Darida (Qrades-Kralove), Patrik Hellebrand (Qurnik Zabje), Adam Karabets (Olimpik Lion), Ondrjey Kriçfaluşi (Banik Ostrava), Tomas Ladra (Viktoriya Plzen), David Planka (Banik Ostrava), Lukas Provod (Slaviya Praqa), Matey Rıneş (Sparta Praqa), Lukas Sadilek (Qornik Söçşalqo) (Sparta Praqa), Aleksandr Soyka (Viktoriya Plzen), Tomaş Souçek (Vest Hem), Pavel Sults (Olimpik Lion), Denis Vışinski (Viktoriya Plzen).
Hücumçular: Adam Qlojek (Hoffenhaym), Tomaş Xorı (Slaviya Praqa), Moymir Xitil (Slaviya Praqa), Kristof Kabonqo (Mlada Boleslav), Yan Kliment (Siqma Olomouts), Yan Kuxta (Sparta Praqa), Vasil Kuşey (Slaviya Praqa), Ondrjey Mixalik (Qrades-Kralove), Voytex Patrak (Pardubitse), Vatslav Seyk (Siqma Olomouts), Patrik Şik (Bayer Leverkuzen), Matey Vıdra (Viktoriya Plzen).
Çexiya millisi 2026-cı il dünya çempionatında Cənubi Koreya, Cənubi Afrika və Meksika komandaları ilə A qrupunda oynayacaq.