12 May 2026
AZ

Çexiya yığmasının dünya çempionatı üçün genişləndirilmiş heyəti açıqlanıb

DÇ-2026
Xəbərlər
12 May 2026 20:47
143
Çexiya yığmasının dünya çempionatı üçün genişləndirilmiş heyəti açıqlanıb

Çexiya Futbol Assosiasiyasının rəsmi saytında bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatı üçün milli komandanın genişləndirilmiş heyəti dərc edilib.

İdman.Biz bildirir ki, ilkin heyətdə 54 oyunçu yer alıb.

Qapıçılar: Lukas Qorniçek (Braqa), Martin Yedliçka (Banik Ostrava), Antonin Kinski (Tottenhem), Yan Kutni (Siqma Olomouts), Matey Kovar (PSV), Yakub Markoviç (Slaviya Praqa), İndrjih Stanek (Slaviya Praqa).

Müdafiəçilər: Vladimír Kufal (Hoffenhaym), David Doudera (Slaviya Praqa), Matey Hadaş (Siqma Olomouts), Tomas Qoleş (Slaviya Praqa), Robin Qranaç (Hoffenhaym), Stepan Haloupek (Slaviya Praqa), Vatslav Yemelka (Viktoria Plzen), David Yurasek (Slaviya Praqa), Ladislav Kreyçi (Vulverhempton), Karel Şpaçil (Viktoriya Plzen), Adam Şevinski (Sparta Praqa), Martin Vitik (Bolonya), Tomas Vlçek (Slaviya Praqa), Yaroslav Zelenı (Sparta Praqa), David Zima (Slaviya Praqa).

Yarımmüdafiəçilər: Lukaş Ambros (Qurnik Zabje), Mixal Beran (Siqma Olomouts), Pavel Buxa (Sinsinnati), Lukaş Çerv (Viktoriya Plzen), Krıştof Danek (LASK), Vladimir Darida (Qrades-Kralove), Patrik Hellebrand (Qurnik Zabje), Adam Karabets (Olimpik Lion), Ondrjey Kriçfaluşi (Banik Ostrava), Tomas Ladra (Viktoriya Plzen), David Planka (Banik Ostrava), Lukas Provod (Slaviya Praqa), Matey Rıneş (Sparta Praqa), Lukas Sadilek (Qornik Söçşalqo) (Sparta Praqa), Aleksandr Soyka (Viktoriya Plzen), Tomaş Souçek (Vest Hem), Pavel Sults (Olimpik Lion), Denis Vışinski (Viktoriya Plzen).

Hücumçular: Adam Qlojek (Hoffenhaym), Tomaş Xorı (Slaviya Praqa), Moymir Xitil (Slaviya Praqa), Kristof Kabonqo (Mlada Boleslav), Yan Kliment (Siqma Olomouts), Yan Kuxta (Sparta Praqa), Vasil Kuşey (Slaviya Praqa), Ondrjey Mixalik (Qrades-Kralove), Voytex Patrak (Pardubitse), Vatslav Seyk (Siqma Olomouts), Patrik Şik (Bayer Leverkuzen), Matey Vıdra (Viktoriya Plzen).

Çexiya millisi 2026-cı il dünya çempionatında Cənubi Koreya, Cənubi Afrika və Meksika komandaları ilə A qrupunda oynayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qətər millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb
18:44
DÇ-2026

Qətər millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb - FOTO

Dünya çempionatında Qətər B qrupunda oynayacaq
ABŞ millisinin yarımmüdafiəçisi dünya çempionatını buraxacaq
11 May 23:32
DÇ-2026

ABŞ millisinin yarımmüdafiəçisi dünya çempionatını buraxacaq

Kardozonun sağalması üç aydan altı aya qədər çəkə bilər
Bosniya millisi DÇ-2026 üçün yekun heyətini açıqlayıb
11 May 21:41
DÇ-2026

Bosniya millisi DÇ-2026 üçün yekun heyətini açıqlayıb

Baş məşqçi Sergey Barbarez yekun siyahıya 26 futbolçu daxil edib
Argentina millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb
11 May 18:45
DÇ-2026

Argentina millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb

Dünya çempionatı bir aydan sonra start götürür
Neymar Braziliyanın DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətinə daxil edilib
10 May 07:09
DÇ-2026

Neymar Braziliyanın DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətinə daxil edilib

İlkin siyahıya daxil edilməsi Neymarın yekun heyətdə yer almasına zəmanət vermir
Futbol üzrə DÇ-2026-nın açılışı necə olacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
9 May 17:14
DÇ-2026

Futbol üzrə DÇ-2026-nın açılışı necə olacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Dördilliyin ən böyük futbol turnirinə Mexikoda start veriləcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
“Real Sosyedad” “Betis”lə oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb
10 May 01:05
Dünya futbolu

“Real Sosyedad” “Betis”lə oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Real Sosyedad” 44 xalla səkkizinci yerdədir