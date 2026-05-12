12 May 2026
AZ

Kilian Mbappe: “Fransızlar bədbəxt olduqları zaman xoşbəxt olurlar”

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 May 2026 22:20
146
Kilian Mbappe: “Fransızlar bədbəxt olduqları zaman xoşbəxt olurlar”

“Real Madrid” və Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe bəzi milli oyunçulara mənşəyinə görə hücumlarla bağlı suala cavab verib.

İdman.Biz bildirir ki, o, məsələni “mədəni fenomen” adlandırıb.

“Bu mövzuya əhəmiyyət verməsəm də, düşünürəm ki, bu, sadəcə mədəni bir fenomendir. Biz fransızıq! Fransızlar şikayət etməyi sevirlər. Fransızlar bədbəxt olmağı sevirlər. Biz sadəcə fransızıq.

Beləliklə, fransızlar fransızları mühakimə edirlər - baş verənlər budur. Düşünürəm ki, fransızlar bədbəxt olanda xoşbəxtdirlər. Çünki bu doğrudur - biz hər şeyi tənqid edirik. Və mən də “biz” deyirəm, çünki mən də beləyəm!
Amma düşünürəm ki, yeni nəsillər bu düşüncə tərzini dəyişdirməyə çalışırlar. Məşhur insanlar, Fransanı dünyada ən çox təmsil edən insanlar kimi məqsədimiz ölkəmizi mümkün olan ən yaxşı şəkildə təqdim etməyə çalışmaqdır. Çünki biz bir qədər daha mənfi, daha qaranlıq bir aspektdən danışırıq, amma düşünürəm ki, dünyaya ilham verən, gözəl dəyərləri çatdıran və mədəniyyəti ilə ilham verən fantastik bir ölkəmiz var. Amma doğrudur ki, fransızlar bütün oyunçularını məhv etməyə çalışırlar!”, - Mbappe deyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real Madrid” prezidenti: “Bu mövsüm 18 xalımızı oğurlayıblar”
23:21
Dünya futbolu

“Real Madrid” prezidenti: “Bu mövsüm 18 xalımızı oğurlayıblar”

İspaniya çempionatının 35 oyunundan sonra “Real Madrid” 77 xalla ikinci yerdədir
Runi Barci İsveç millisinin DÇ-2026-dakı heyətinə düşməyib
22:50
DÇ-2026

Runi Barci İsveç millisinin DÇ-2026-dakı heyətinə düşməyib

“Tottenhem”in yarımmüdafiəçisi Deyan Kuluşevski də heyətdən kənarda qalıb
Dik Advokatdan DÇ-2026 üçün tarixi dönüş
21:32
Futbol

Dik Advokatdan DÇ-2026 üçün tarixi dönüş - YENİLƏNİB

78 yaşlı məşqçi Kürasao yığmasına qayıdıb
Peres: “Ağır xəstəliyimlə bağlı məlumatlar uydurmadır”
21:17
Dünya futbolu

Peres: “Ağır xəstəliyimlə bağlı məlumatlar uydurmadır”

Peres 2000-ci ildən 2006-cı ilə qədər “Real Madrid”in prezidenti olub
Çexiya yığmasının dünya çempionatı üçün genişləndirilmiş heyəti açıqlanıb
20:47
DÇ-2026

Çexiya yığmasının dünya çempionatı üçün genişləndirilmiş heyəti açıqlanıb

Çexiya millisi 2026-cı il dünya çempionatında A qrupunda oynayacaq
Baş məşqçi Bruno Jenesio “Lill”dən ayrılmağa yaxındır
20:31
Dünya futbolu

Baş məşqçi Bruno Jenesio “Lill”dən ayrılmağa yaxındır

"Lill" artıq Jenesionun yerinə potensial məşqçi axtarır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
“Real Sosyedad” “Betis”lə oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb
10 May 01:05
Dünya futbolu

“Real Sosyedad” “Betis”lə oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Real Sosyedad” 44 xalla səkkizinci yerdədir