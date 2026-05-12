Kilian Mbappe: “Fransızlar bədbəxt olduqları zaman xoşbəxt olurlar”

“Real Madrid” və Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe bəzi milli oyunçulara mənşəyinə görə hücumlarla bağlı suala cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, o, məsələni “mədəni fenomen” adlandırıb.
“Bu mövzuya əhəmiyyət verməsəm də, düşünürəm ki, bu, sadəcə mədəni bir fenomendir. Biz fransızıq! Fransızlar şikayət etməyi sevirlər. Fransızlar bədbəxt olmağı sevirlər. Biz sadəcə fransızıq.
Beləliklə, fransızlar fransızları mühakimə edirlər - baş verənlər budur. Düşünürəm ki, fransızlar bədbəxt olanda xoşbəxtdirlər. Çünki bu doğrudur - biz hər şeyi tənqid edirik. Və mən də “biz” deyirəm, çünki mən də beləyəm!
Amma düşünürəm ki, yeni nəsillər bu düşüncə tərzini dəyişdirməyə çalışırlar. Məşhur insanlar, Fransanı dünyada ən çox təmsil edən insanlar kimi məqsədimiz ölkəmizi mümkün olan ən yaxşı şəkildə təqdim etməyə çalışmaqdır. Çünki biz bir qədər daha mənfi, daha qaranlıq bir aspektdən danışırıq, amma düşünürəm ki, dünyaya ilham verən, gözəl dəyərləri çatdıran və mədəniyyəti ilə ilham verən fantastik bir ölkəmiz var. Amma doğrudur ki, fransızlar bütün oyunçularını məhv etməyə çalışırlar!”, - Mbappe deyib.