Peres La Liqanın ünvanına sərt ittihamlar səsləndirib

“Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres La Liqanın ünvanına ittihamlar səsləndirib.
İdman.Biz bildirir ki, o, klub haqqında mənfi yazan media qurumlarına sponsorluq etdiyi fikrini bildirib.
“ABC qəzeti “Relevo”nu yaradan şirkətə məxsusdur. “Relevo”, La Liqa ilə müqaviləyə əsasən, rəqəmsal qəzet nəşr etməyə diqqət yetirib və bu, La Liqanın ödədiyi məbləğ olan 25 milyon avro zərərə səbəb olub. “Relevo”nun yeganə məqsədi “Real Madrid”ə və Florentino Peresə hücum etmək olub. Atam həmişə ABC oxuyurdu və mən illərdir ona abunə olurdum. Atamın xatirəsinə bütün bu illərdən sonra ABC abunəliyimi ləğv etmək qərarına gəldim”, - deyə Peres mətbuat konfransında bildirib.