“Barselona” Peresin mətbuat konfransından sonra bəyanat verib

"Barselona" "Real Madrid"in prezidenti Florentino Peresin mətbuat konfransından sonra rəsmi saytında bəyanat yayımlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, jurnalistlər qarşısında etdiyi çıxış zamanı “Los Blancos”un rəhbəri “blauqrana” ilə Texniki Hakimlər Komitəsinin (CTA) keçmiş vitse-prezidenti Xose Mariya Neqreyra arasındakı əməkdaşlığın korrupsiya xarakterini vurğulayıb. Peres həmçinin məsələ ilə bağlı müvafiq sənədlərin UEFA-ya təqdim edildiyini açıqlayıb.
“Real Madrid”in prezidenti Florentino Peresin çağırdığı mətbuat konfransından sonra sizə bildiririk ki, hüquq şöbəmiz onun ifadələrini və ittihamlarını diqqətlə araşdırır. Hazırda onlar təhlil edilir və əlavə addımlar qiymətləndirilir. Mövqeyimiz və lazım olduqda qəbul edilən hər hansı qərarlar barədə əlavə məlumat verəcəyik”, - Kataloniya klubunun açıqlamasında deyilir.