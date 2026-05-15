Fransadan Dünya Çempionatı üçün film kimi təqdimat - VİDEO

Fransa millisi 2026-cı il Dünya Çempionatı üçün heyət təqdimatında fərqli üsula əl atıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, fransızlar klassik poster və sadə şəkil əvəzinə yığmanın heyətini qısametrajlı film ab-havasında təqdim ediblər. Sosial şəbəkələrdə yayılan video azarkeşlər tərəfindən maraqla qarşılanıb.
Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam 26 futbolçudan ibarət yekun heyəti 14 mayda “TF1” telekanalının saat 20:00 buraxılışında açıqlayıb. Siyahıda Kilian Mbappe, Usman Dembele, Mayk Menyan, Nqolo Kante və Jül Kunde kimi ulduzlar yer alıb.
Fransa 2026-cı il Dünya Çempionatında İraq, Norveç və Seneqalla eyni qrupda mübarizə aparacaq.